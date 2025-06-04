Şırnak'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Irak’ın Simele (Duhok) bölgesinde saat 20.18’de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Türkiye sınırına yakın noktada, Şırnak'ın Silopi ilçesine yaklaşık 11 kilometre mesafede gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 4, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Simele, Duhok (Irak) - [11.48 km] Silopi (Şırnak)
Tarih:2025-06-04
Saat:20:18:12 TSİ
Enlem:37.02444 N
Boylam:42.43694 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/veEej3eBB6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi