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Şırnak'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Şırnak'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Irak’ın Simele (Duhok) bölgesinde saat 20.18’de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Türkiye sınırına yakın noktada, Şırnak'ın Silopi ilçesine yaklaşık 11 kilometre mesafede gerçekleşti.

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