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AFAD duyurdu: Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10:26'da gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Sivas Gürün olan 4.0'lık bir deprem gerçekleşti.

Saat 10:26'da gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

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