AFAD duyurdu: Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10:26'da gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Sivas Gürün olan 4.0'lık bir deprem gerçekleşti.
Saat 10:26'da gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 13, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2025-06-13
Saat:10:26:11 TSİ
Enlem:38.87583 N
Boylam:37.4575 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/XJ0Ojv6DkA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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