AK Parti Hatay İl Başkanı deprem soruşturmasında şüpheli: 68 kişinin ölümünden o da sorumlu tutuluyor

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin kaybolduğu ve üç kişinin yaralandığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yıkılan ek binasına ilişkin hazırladığı iddianamede dönemin İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Hambolat hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianamede, 2012 yılında binayla ilgili hazırlanan “yıkılmalı veya güçlendirilmeli” yönündeki raporlara rağmen hiçbir adım atılmadığı vurgulandı.

Savcılık, 2012 sonrasında binanın kullanılmaya devam edilmesini ve gerekli işlemlerin yapılmamasını sorumluluk olarak değerlendirdi.

İddianameden

İddianamede, 2012’den depreme kadar geçen dokuz yıllık süreçte Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlar arasında yapılan yazışmaların bir çözüme ulaşmadığı, ödenek taleplerinin karşılanmadığı ve teknik sorunların “idari sorun”a dönüştüğü belirtildi.

Kimler soruşturmaya tabi tutuldu?

Hambolat’ın yanı sıra, Mustafa Kiremitçi, Sebahattin Yılmaz ve Ümit Mutlu Tiryaki gibi geçmiş dönem İl Sağlık Müdürleri ile hastanenin eski başhekimleri Ömer Akın, Bayram Kerkez, Kemal Günal, Mahmut Bayrakçıoğlu, Yunus Doğramacı, Sıtkı Sönmez ve şu an AK Parti Hatay İl Başkanı olan Mustafa Erdoğan hakkında da soruşturma izni talep edildi.

Hambolat’ın depremden sonra AK Parti'den milletvekili adayı olduğu ancak listeye giremediği, şu anda Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptığı, ayrıca hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu bildirildi.