  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in İran'a saldırısı barbar bir tutum
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in İran'a saldırısı barbar bir tutum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in saldırılarını "İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur" sözleriyle eleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in İran'a saldırısı barbar bir tutum
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrail, İran’a saldırarak hukuksuz ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran’a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz.

Gazze’de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur.

İsrail yönetiminin insani değerlere, hukuka ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan eylemlerine karşı, uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkeler çok daha güçlü bir tutum almalıdır."

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine ve askeri komutanlarına yönelik saldırıları hakkında neler biliniyor?İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine ve askeri komutanlarına yönelik saldırıları hakkında neler biliniyor?Dünya
Trump: Hindistan ile Pakistan arasındaki savaşı telefon görüşmeleri ve ticaretle durdurdumTrump: Hindistan ile Pakistan arasındaki savaşı telefon görüşmeleri ve ticaretle durdurdumDünya
Gündem
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem!
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem!
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi: İsrail-İran çatışmalarında Türkiye'nin hazırlıkları ele alındı
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi: İsrail-İran çatışmalarında Türkiye'nin hazırlıkları ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Bakan Tunç, Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında son durumu açıkladı
Bakan Tunç, Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında son durumu açıkladı
Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
İzmir'in Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı: 4 gözaltı var
İzmir'in Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı: 4 gözaltı var