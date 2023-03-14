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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesiyle ilgili açıklama

İYİ Partili Zorlu, Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşmesi konusunda, “Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkenin bütün paydaşlarıyla görüşecektir.” dedi.

Haber Merkezi
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14 Mayıs'ta yapılacak seçim yaklaştıkça, ittifaklar ve partiler arası görüşmeler de artmaya başladı.

Bu kapsamda, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşeceği bildirilmişti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, konuyla ilgili, “Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkenin bütün paydaşlarıyla görüşecektir.” açıklaması yaptı.

 

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