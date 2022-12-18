Marmara Denizi için fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin "Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor" başlıklı uyarısının yer aldığı paylaşımda, “Meteorolojinin değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.