Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geri dönüyor
Sağanak yağış ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Haftalık tahmin raporuna göre, önümüzdeki 3 gün boyunca fırtına etkili olacak. Pazartesi günü (4 Aralık) ise sağanak yağış geri dönüyor.
Yurdu terk eden sağanak yağış ve fırtına yeniden etkisini gösterecek. Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahmin raporunda göre, hafta sonunda fırtına etkili olacak. Pazartesi ise başta İstanbul çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısı var.
Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
RİZE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Az bulutlu ve açık
HAKKÂRİ °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık