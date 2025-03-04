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MHP grup toplantısı bu hafta da yapılmayacak

MHP, bu hafta da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı düzenlemeyecek. MHP'de, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından 4, 11, 18 ve 25 Şubat tarihlerinde grup toplantıları gerçekleştirilememişti. 

Haber Merkezi
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MHP grup toplantısı bu hafta da yapılmayacak
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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısının ardından gözler MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye çevrilmişti.

MHP bu hafta da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı düzenlemeyecek. Son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü yapılmıştı.

MHP'de, Genel Başkan Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından 4, 11, 18 ve 25 Şubat tarihlerinde grup toplantıları gerçekleştirilememişti. 

"Bahçeli'nin sağlığı üzerinden iftira atanlar müptezeldir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 27 Şubat günü Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yönter, "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir.

Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" ifadelerini kullandı.

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