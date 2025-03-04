Yılmaz Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile telefonla görüştü.

Ekol TV'nin haberine göre, görüşme sırasında Yılmaz Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' sürecine yaptığı katkılardan ötürü Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

Bahçeli de Yılmaz Erdoğan'ı tebrik etti

Söz konusu görüşmede Bahçeli ise, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği diziyi beğenerek takip ettiğini ifade ederek, Erdoğan’ın dizideki karakterinin ciddi ve kararlı bir tavır sergilediğini belirtti ve başarılı performansından dolayı onu tebrik etti.