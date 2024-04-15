MHP’de yeni Başkanlık Divanı belli oldu

ANKARA (EKONOMİ)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi. Başkanlık Divanında 4 yeni isim girdi.

Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın’ın yerine İlyas Topsakal Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olurken, Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık’ın yerine Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Ahmet Selim Yurdakul atandı. Başkanlık divanındaki isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç’ın yerine ise Zuhal Topçu getirildi. Topçu, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak. Divandaki diğer bir değişim ise genel sekreter yardımcılığında gerçekleşti. Bahadır Bumin Özarslan’ın yerine Vahit Kayırıcı getirildi.

15 kişilik MHP Başkanlık Divanı şöyle:

*Edip Semih Yalçın- Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Feti Yıldız- Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Mustafa Kalaycı- Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*İsmail Faruk Aksu- Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*İsmail Özdemir- Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Mevlüt Karakaya- Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*İlyas Topsakal- Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*İzzet Ulvi Yönter- Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Sadir Durmaz- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Ahmet Selim Yurdakul- Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Yaşar Yıldırım- Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*Zuhal Topçu- Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

*İsmet Büyükataman- Genel Sekreter

*Vahit Kayırıcı- Genel Sekreter Yardımcısı

*Tamer Osmanağaoğlu- Genel Sekreter Yardımcısı