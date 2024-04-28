Milas’ta iki minibüs çarpıştı: 4’ü ağır 14 yaralı

Karayolu Menteş kavşağında 48 BR 882 plakalı araç ile 48 S 5086 plakalı servis aracının çarpışması sonrası araçlarda yangın çıktı. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.



Kaza sonrası servis aracında bulunan 13 kişiden 3’ü ağır, 10 kişi hafif, 48 BR 882 araç sürücüsü de kazada ağır yaralandı. Çarpışma sonrası yaralanan vatandaşlar ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası tamamen söndürüldü.