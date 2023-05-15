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Millet İttifakı liderlerinden ortak açıklama

Millet İttifakı'nın altı lideri seçimlerle ilgili ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamada, "Seçim balkondan kazanılmaz. Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen istediğini alamamıştır. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Mutlaka ikinci turda kazanacağız." denildi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy sayımı devam ediyor.

Özellikle cumhurbaşkanı seçiminde belirsizlik devam ederken Millet İttifakı'nın altı lideri ortak açıklama yaptı.

İttifakın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamada, "Seçim balkondan kazanılmaz. Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen istediğini alamamıştır. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Mutlaka ikinci turda kazanacağız." dedi.

 

 

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