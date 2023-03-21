Millet İttifakı protokolü YSK’ya sunuluyor
Millet İttifakı protokolünün, parti genel başkan yardımcıları tarafından bugün YSK’ya sunulacağı belirtildi
ANKARA (EKONOMİ) - Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) yapılan açıklamada Millet İttifakı protokolünün, ittifakı oluşturan siyasi partilerin genel başkan yardımcıları tarafından bugün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunulacağı bildirildi.
Açıklamaya göre protokol metninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun imzaları olacak.