Millet İttifakı’nın küçük ortakları Meclis’te grup kurmak için görüşüyor

ANKARA 28. Dönem milletvekilleri 2 Haziran Cuma günü yapılacak yemin törenine hazırlanırken bir yandan da Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler Meclis Grup Yönetimi ve Meclis Başkanlık Divanı’nda yer alacak isimleri belirleyecek. CHP, Meclis grubunu 3 Haziran Cumartesi günü toplayacak, AK Parti ise gelecek hafta kapalı grup toplantısında MYK’da belirlenen grup başkanı ve grup başkanvekilleri için oylama yapacak. Öte yandan CHP listelerinden Meclis’e giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin bir araya gelerek grup kurmaları konusundaki formül arayışları yemin törenin ardından hızlanacak.

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) AK Parti Grup Başkanı olarak 27. Dönemde TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Sivas Milletvekili Abdullah Güler belirlendi.

27. Dönemde grup başkanvekili olan İstanbul Milletvekili Özlem Zengin ile Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu grup başkanvekilliği görevini sürdürecek. Diğer grup başkanvekilleri Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, Gaziantep Milletvekili eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. AK Parti Meclis Grubu gelecek hafta toplanarak seçim sürecini tamamlayacak.

CHP’de seçim 3 Haziran’da yapılacak

CHP’nin, Meclis grup yönetimindeki isimleri tamamen yenilemesi bekleniyor.3 Haziran Cumartesi günü yapılacak kapalı grup toplantısında grup yönetimi ile TBMM Başkanlık Divanı’nda görev yapacak isimler belirlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmaması nedeniyle grup başkanı seçimi yapılacak. Grup Başkanvekilliği görevini sürdüren Özgür Özel’in grup başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. TBMM Başkanvekilliği için Ankara Milletvekili Tekin Bingöl aday oldu. Grup Başkanvekilliği için Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç, Bülent Tezcan’ın yanı sıra Ali Mahir Başarır, Zeynel Emre, Murat Emir, Murat Bakan ile Mahmut Tanal başvuruda bulundu.

Millet İttifakı’nda grup sayısı artabilir

Öte yandan Millet İttifakı’nda yer alan ve CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den toplam 38 milletvekilinin grup kurmaları bekleniyor. DEVA Partisi’nin 15, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin 10’ar, Demokrat Parti’nin 3 milletvekili bulunuyor. Meclis’te bir siyasi partinin grup kurabilmesi için 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Grup kurmak için bu dört partinin hiçbiri 20 milletvekiline sahip olmadığı için bir araya gelerek bir partinin çatısı altında Meclis’te Grup kurması konusunda arayışlar var. Bu partilerin tek çatı altında toplanması gündemde ancak hangi partinin çatısı altına grup kurulacağı konusunda bir uzlaşma henüz sağlanmış değil. Meclis’te yapılacak yemin töreninin ardından söz konusu partiler arasındaki görüşmelerin hız kazanması beklenirken, sürecin temmuz ayına sarkabileceği dile getiriliyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde CHP listelerinden Meclis’e giren DEVA, Saadet ve Demokrat Parti’ye ortak grup kurma çağrısı yaparak, “Meclis'te yeni tablo oluştu, birlikte bir grup kurmak zarurettir” açıklaması yapmıştı. Millet İttifakı’nın küçük partileri grup kurmaları halinde, hem Meclis Genel Kurulu’nda grup adına söz alabiliyorlar hem de Meclis komisyonlarına üye verebiliyorlar.