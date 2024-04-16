Naci Görür’den erken uyarı sistemlerine tepki: Aklınızı başınıza toplayın!

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, cep telefonları için geliştirilen deprem erken uyarı uygulamalarına tepki gösterdi. Erken uyarı sistemlerinin, deprem olduktan sonra depremin yerini söylediğinin altını çizen Naci Görür, “İnsanlara ulaşmak ancak saniyeler mertebesinde olur. Saniyeler mertebesinde de insanların depremden korunmaları, kaçmaları, kendini güven altına almaları, maddi manevi hasar görmelerini engellemeleri hemen hemen mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

"Kullanım alanı olduğu gibi kalmalı"

Erken uyarı sistemlerinin tüm dünyada ulaşım ve doğalgaz hatları gibi kritik öneme sahip noktalarda kullanıldığını söyleyen Görür, “Örneğin; metrolar, trenler çalışmaz veya doğal gaz istasyonları ve doğal gaz üreten yerlerde doğal gazın şalteri aniden indirilir, yangına müsaade edilmez. Yani 3-5 saniye önceden de olsa bu sistemlerin büyük zarar görmelerini engelleyecek otomatik sistemler vardır” diye konuştu. Görür, erken uyarı sistemlerinin kullanım alanlarının bu şekilde kalması gerektiğini vurguladı.

"Rant amacıyla yapılıyor"

Rant amacıyla, “Biz bu sistemi bütün halka yayacağız, telefonlara yüklenen uygulamalarla da bu işi yapacağız, deprem geliyor diye herkese duyuracağız” denildiğini söyleyen Görür, “Siz depremin zamanını, büyüklüğünü, yerini, depremi şiddetini ve olabilecek hasarı doğru tayin etmediğiniz sürece, bunu alacak insanları eğitmediğiniz sürece, nasıl davranacaklarını bilmedikleri sürece depremden daha fazla zarar verirsiniz.” dedi.

"Aklımızı başımıza toplamamız lazım"

“Bu erken uyarı sistemiyle 5-10 kişi kendini balkondan atarsa ne yapacaksınız?” diye soru soran Görür, “Dolayısıyla bu iş, çocuk işi değil. Aklımızı başımıza toplamamız lazım” ifadelerini kullandı.

Depreme yardımcı olmak için kolları sıvamayan insanların telefonlar için program satmak adına harekete geçmelerinin dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu söyleyen Görür, bunu söylerken birisi hedef göstermediğini, bu işi ciddiye almak gerektiğini, bunun da bir bilim olduğunu ve dikkatli davranılması gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

"Zaman, İstanbul'u depreme hazırlama zamanıdır"

Yıllardır İstanbul'un çok büyük bir afetle karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulunan ve bunu tekrar yineleyen Görür, şu ifadeleri kullandı:

* İstanbul çok büyük bir afetle karşılaşabilir. Zaman, İstanbul'u depreme hazırlama zamanıdır. Bütün gücümüzle; hükümetle, yerel yönetimle, bilim dünyasıyla; İstanbul'u, Marmara Bölgesi'ni deprem dirençli hale getirmek yolunda gayret sarf etmeliyiz. Depremi hemen bekliyoruz, hemen işe başlamak lazım