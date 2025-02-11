  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Nezih Demirkent'in izinde...
Takip Et

Nezih Demirkent'in izinde...

Fikirleri, kendi aklımızın ürünü haline getirmeden sorunlarımızın çözümünde kullanmamız mümkün olmuyor. Ustamız Nezih Demirkent'in en önemli meziyetlerinden biri aklını başkasına emanet etmemekti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nezih Demirkent'in izinde...
Takip Et

HAKAN GÜLDAĞ

Bugün meslek büyüğümüz, Nezih Demirkent’in vefatının 24. yıldönümü. Rahmetle ve şükranla anıyoruz.

Demirkent, basının ‘babası’ydı. Bu lakap, kolay takılmaz. Ona ‘Nezih baba’ denilmesinin nedeni, mesleğine de, meslektaşlarına da sahip çıkmasıdır. 1987'de muhabir olarak girdiğim DÜNYA gazetesinde, buna defalarca tanık oldum. Gazetesinde ister 20, ister 80 yaşında olsun içinde gazetecilik ateşi yanan herkese yer vardı.

Uzak durdukları da vardı, ustamızın... Konserve görüşlerden hiç hoşlanmazdı mesela. Keza, geçmişte iyi sonuçlar vermiş olsa da, kopya bilginin zaman kaybı olduğuna inanırdı. Gazeteyi hazırlamak üzere her sabah yaptığımız gündem toplantılarında, söylediklerinizin gerçekten sizin fikriniz olup olmadığını, zihninizde gerçekten olgunlaşıp olgunlaşmadığını hemen anlar, sigarasını dudakları arasında bir uçtan diğerine gezdirirken, “yine hap gibi yutmuşsun birşeyleri” derdi. ‘Hazır çorba’ tipi düşünceleri sevmezdi. Olup biteni, derinlemesine inceleyip sonuçlar çıkarmak yerine, kulaktan dolma bilgilerle değerlendirmeye kalkarsanız, vay halinize...

 Demirkent’in mesleki karakterini bağımsızlık şekillendirdi. 1982’den 1992’ye, ülkenin belki de en zorlu 10 yılında, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak, bağımsız ve bağlantısız gazetecilikte direnmesinin temelinde de, omuzları üzerinde başkalarının değil, kendi kafasını taşımak yatıyordu.

Bugün medyamızda, Nezih Demirkent’in aklını başkasına emanet etmeyen, bağımsız duruşuna ihtiyaç arttı. Gazeteniz EKONOMİ, ustasının ilkelerinden aldığı güçle, hep bu ihtiyacı karşılama gayreti içinde olacak.

Duayen gazeteci Nezih Demirkent’i andıkDuayen gazeteci Nezih Demirkent’i andıkGündem

 

Meslek büyüğümüz Nezih Demirkent’i saygıyla anıyoruzMeslek büyüğümüz Nezih Demirkent’i saygıyla anıyoruzGündem

 

Gündem
Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
Babacan: Umarım İmamoğlu'na yasak gelmez, Erdoğan'ı artık tanıyamıyorum
Babacan: Erdoğan'ı artık tanıyamıyorum
AK Partili Kurt: Depremden etkilenen illerde yapılandırma süreleri uzatıldı
AK Partili Kurt: Depremden etkilenen illerde yapılandırma süreleri uzatıldı
CHP MYK 'ön seçim' gündemiyle toplandı
CHP MYK 'ön seçim' gündemiyle toplandı
CHP PM toplantısı sona erdi: Gündem ön seçim ve adaylık kriterleri
CHP PM toplantısı sona erdi: Gündem ön seçim ve adaylık kriterleri
Kırklareli'nde ölü bulunan köpeklere ilişkin soruşturma başlatıldı
Kırklareli'nde ölü bulunan köpeklere ilişkin soruşturma başlatıldı