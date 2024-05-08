Okul müdürünü öldüren 17 yaşındaki saldırgan adliyeye sevk edildi
İstanbul'da, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki Iraklı Y.K., adliyeye sevk edildi.
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Eyüpsultan ilçesindeki özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahlı saldırı düzenleyerek ölümüne neden olan 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K., Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Iraklı lise öğrencisi Y.K. (17), iddialara göre geçtiğimiz aylarda disiplin suçları sonucu okuldan atıldı.
5 ay sonra okula gelen Y.K. dün, Oktugan'ın odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı.