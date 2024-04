Özgür Özel: Erdoğan'la haftaya görüşmeyi planlıyoruz

Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nun, TBMM'nin açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemli toplantısında yaptığı konuşmada, 104 yıl önce ülkenin dört bir tarafı işgal altındayken kurtuluşa inanan 436 temsilcinin katılımıyla meclisin açıldığını anımsattı.

O gün oluşan iradenin önünde büyük engellerin olduğunu ifade eden Özel, önlerindeki engelin işgal ordularından ibaret olmadığını en büyük engelin işgal ordularını kırmızı halıyla karşılayıp onların himayesinden medet uman, bir acziyete teslim olan muktedirler olduğunu söyledi.

Özgür Özel, kurucu kadroların o günkü şiarının "milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağı" inancı olduğunu belirterek, "Kurucu iradenin demokrasiye verdiği önemi anlamak için hatırlanmalıdır ki bu Meclis'in, Şeref Bey'in konuşmasından sonra aldığı ilk karar, gelen mebusların mazbatalarının doğruluğunu tespit etmek için kurduğu Mazbata Tetkik Komisyonu'dur. 104 yıl önce bu çatı altında tüm milletin iradesine ayna olan Meclis önce kurtuluş mücadelesini yönetmiş ardından bağımsızlığımızı kazanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni var etmiştir. Bugün bulunduğumuz koltukları kıymetli kılan gerçeklik Meclis'in bir askeri mücadele sonucunda kurulmadığı, Meclis'in bir askeri zaferi yönettiği ve devlet kurduğu gerçeğidir. Dünya tarihinde sandıktan çıkan iradenin kurduğu tek bir ülke varsa o da kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemiz ne zaman milli iradeden, demokrasiden uzaklaştıysa geriye gitmiş, vatandaşlarımızın refah seviyesi eksilmiştir" ifadesini kullanan Özel, askeri darbelerle vesayet dönemleriyle demokrasinin pek çok kez kesintiye uğradığını; 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle hedef alınanın yine demokrasi olduğunu hatırlattı.

Özel, 15 Temmuz gecesinde Meclis'in açılmasını ilk teklif eden milletvekillerinden biri olduğunu anımsatarak, Meclisin 100 yıl önce top seslerini duyarken aldığı kararla kazandığı gazilik unvanını devlete yerleştirilen bir terör örgütünün darbe girişimindeki direnciyle ne kadar hak ettiğini tüm dünyaya gösterdiğini aktardı.

Bombardıman altında sığınakta darbe girişimine karşı Meclisin ortak bildirisi kaleme alınırken tüm siyasi partilerin temsilcilerinin, parlamentonun güçlendirilmesi gerektiği noktasında fikir birliği içinde olduğunu kaydeden Özel, "Yasama yetkisinin münhasıran parlamentoda olmasını ortadan kaldıran bir anayasa değişikliği maalesef darbecilerle mücadele etme gerekçesiyle ilan edilen OHAL şartlarında müzakere edilmiş ve OHAL şartlarında referanduma sunulmuştur. Bu, pek çok demokratik ülkenin anayasasında yasaklanan ancak 12 Eylül Anayasası'nı yapan darbecilerin sıkı yönetim şartlarında anayasa yapma ayıbını örtmek için anayasaya koymaktan kaçındıkları bir tedbirdir. Bu ülkeyi, Atatürk önderliğindeki Meclisi, demokrasiye inancı kurtarmıştır. Şimdi ise demokrasiyi kurtarmasına ihtiyaç vardır. Şüphesiz bunun ilk aşaması, milletin kararına, tercihine seçimine saygı duymaktır." diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinin geride bırakıldığını dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bizler 2023 seçimleriyle Mecliste oluşan iradeye nasıl saygı duyuyorsak, yerel seçimlerde oluşan iradeye de aynı saygıyı beklemekteyiz. Seçimlerin 'hasbelkader kazanıldığı' şeklindeki ifadelerin 'seçimi CHP kazanmadı biz kazandık' gibi bir inkarcı tutumun milli iradeye temelden bir hürmetsizlik olduğunu belirtmek ve bizleri değil milletimizi kırdığını ifade etmek isterim. Böyle bir tavrın bugün dağ gibi büyüyen sıkıntılarına çözüm bekleyen halkımıza bir faydası olmadığını da dikkat çekmek isterim. Şüphesiz millet sözünü sandıkta söyler. Siyasete düşen görev milletin sandıktaki mesajını iyi okumaktır. Millet 31 Mart'ta ülkemizde yeni bir siyasi iklim yaratmıştır. Bu iklime ayak uyduranlar ileriye gidecek; uyduramayanlar, milletin kararına direnenler, inatlaşmaya devam edenler ise başarısızlığa sürüklenecektir. Bu nedenle toplumun sorunlarını görmezden gelen, kutuplaştıran, ayrıştıran politikalar artık siyasetin gündeminden çıkmalıdır. Milletimiz seçimlerde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve her alanda adalet mesajı vermiştir."

"Meclis, seçilmiş milletvekilinin hukukunu koruyamamıştır"

Meclis'te 594 milletvekilinin bulunduğunu, 4 milletvekilinin 3 hafta önce belediye başkanı seçilerek görevlerinden ayrıldığını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, bu Mecliste anayasaya aykırı bir yargı kararına direnilemediği için düşürülmüştür. 24. Yasama Dönemi'nde grubu bulunan üç siyasi partiden hapishanede milletvekillerimizin hukukunu bu Meclis bir şekilde koruyabilmişken, yönetim sisteminin değişmesinin ardından Meclis, seçilmiş milletvekilinin hukukunu koruyamamıştır. Cumhuriyet'i kuran bir parlamentodan, seçilmiş bir milletvekilini koruyamayan bir parlamentoya gelinmiş olması Meclis'in güçsüzleştirildiğinin en önemli kanıtıdır. Milletin son seçimlerde siyasete çizdiği yeni hattın gereği olarak artık milletin gündeminde olmayan hiçbir konu, tartışma, bu Meclisin de siyasetin de gündemi olmamalıdır. Yapılan son serbest seçimlerin birinci partisi olarak, bizim varlığımız ve demokrasiye inanan her bir vatandaşımızın varlığı, toplumun ihtiyaç duyduğu bu siyaset hattının teminatı olacaktır. Dar gelirlilerin, emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, işsizlerin, atanmayan öğretmenlerin, mülakat mağdurlarının, kadınların ve gençlerin sorunlarının çözümü konusunda atılacak her adım için biz buradayız. Ancak milletin derdi olmayan suni gündemlerle, şahsi makamları koruma amaçlı taleplerle, gereksiz kavgalar ve polemiklerle Türkiye'yi meşgul etmek için bir muhatap arayan varsa biz orada olmayacağız. Sorun neredeyse çözüm oradadır. Yıllardır yok sayılan, hor görülen toplum kesimlerine hakkını verecek adımları atmak, politikalar üretmek, kararlar almak bu parlamentonun asli görevidir."

Erdoğan'la görüşme

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek hafta randevu talep edeceklerini ve gelecek hafta görüşmeyi planladıklarını belirtti.

Özel, Mecliste 23 Nisan nedeniyle yapılan özel oturumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile anayasa konusunu görüşme çağrısına yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Bu tutumlarını değiştiremezlerse zayıflamaya devam edecekler. Sayın Cumhurbaşkanı ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz. Kendilerinden randevu talep edeceğiz ancak anayasa ile ilgili birtakım talepleri de söyledi, tabii ki TBMM müzakere zeminidir ve her zaman liderler birbirleriyle konuşur. Ama bir insanın 'anayasayı değiştirelim' demesi için değiştireceğiniz anayasayı ne yapacaksınız? Geçen sefer değiştirilen anayasaya niye uymuyorsunuz? Bir anayasa uymamak için değiştirilir mi? Eğer anayasayı değiştirecekseniz önce uymanız lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamak... Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak... Birinci derece mahkemesine Anayasa Mahkemesi'ni ezdirmek... Bunlar hangi anayasaya uymak? Anayasa ayaklar altında. O yüzden elbette ikimiz de gündemlerimizi konuşacağız, müzakereler, görüşmeler elbette olur liderler arasında ama bir şey uymamak için değiştirilmez. Bir şeyi değiştirmek istiyorsanız önce mevcuduna uyun da onu görelim."