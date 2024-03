Özgür Özel: Her emekliye 7 bin lira seyyanen zam lazım

Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara seslendi.

Özel, konuşmasının büyük bölümünü mevcut Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı MHP’li Cengiz Ergün’e ayırdı. Ergün’ü sert sözlerle eleştiren Özel, kendisine ait reklam raketlerinin kırılmasına da tepki gösterdi. Geçen seçimde ittifak olarak İYİ Parti’ye Manisa’da destek verdiklerini, bu seçimlerde ise Manisa’nın özelinde İYİ Parti’den destek beklediğini bir kez daha hatırlatan Özel, “Mimar Sinan'ın Muradiye Camii'ni emanet ettiği, Fatih Sultan Mehmet'in yetişip de gidip İstanbul'u fethettiği kentteyiz. Her siyasi partinin ayrı ayrı önemli isimlerinin yetiştiği bir memleketteyiz. Şimdi de Şehzadeler’deyiz. Geçen seçimde Şehzadeler ve Yunusemre’de bir büyük ittifak için biz fedakarlık yaptık. Dediler ki ‘Özgür Özel bağrına taş basacaksın, memleketini İYİ Parti'ye bırakacaksın.’ Dedik ki ‘Madem ki ittifaktır madem ki iyi insanlarla beraberiz. Madem ki biz şehirlere dürüst yöneticiler seçeceğiz. Madem ki memleketimizi de Türkiye'nin pek çok memleketini de ehli namus insanlara emanet edeceğiz, peki’ dedik. Bakın dünya siyaset tarihinde belki de ilktir. Bugün partinin genel başkanı bundan önceki yerel seçimde 3 oyunu da bir başka partiye verdi. Ne diye? Manisa diye. Ne diye? Sözünü tutsun diye. Ne diye? İYİ Parti'yle ittifak kurduk. Onlar kazansın diye. Maalesef benim ilçemde, Yunusemre'de 7 oy farkla, Şehzadeler'de herhalde 2 bin oy gibi bir farkla buraları İYİ Parti küçük bir farkla kaybetti. Biz elimizden geleni yaptık. Sözümüzü tuttuk. Şimdi bu seçimlerde yine ittifak olabilirdi, olmadı. Hak veriyoruz, anlayış gösteriyoruz. Biz Ankara'da yukarıda bir ittifak, bir iş birliği kuramadık. İş, ittifakın gönüllerde kurulmasına, sandıkta kurulmasına, Manisa'nın yıllardır Yunusemre'yi kahreden Çerçi’den kurtulmasına, Şehzadeler’de yeni bir hikayenin başlamasına ihtiyaç var. Her iki tarafta da bolca anket yaptık, sandık kurduk. İki tarafta birer tane adayımız var. Anketlerde, Şehzadeler’de bu sefer iyilik yapmanın, fedakarlık yapmanın, seçim kaybettirmemenin ve yeni bir hikayeye Manisa'da bir cumhuriyet kızının, bir Atatürk kızının gencecik, çalışkan birisinin bu Şehzadeler’e elinin değmesine katkı sağlayacak olanlar geçmiş dönem ittifak yaptığımız ortaklarımızdır. Sizin her daim birlikte olduğunuz bir evladınız olarak iyi insanlardan, İYİ Parti'nin geçmiş seçimde hep birlikte olduğumuz, büyük bir mücadele verdiğimiz ancak geçmiş seçim şartlarında belli sebeplerden başarıya ulaşamadığımız ama bizim yükümlülüğümüzü tam yerine getirdiğimiz buradan bütün iyi insanlardan, muhafazakar demokratlardan, milliyetçi demokratlardan güneş gözlü güzel insanlardan bu seçimi bize kaybettirmemelerini, destek vermelerini, bu seçimi Şehzadeler’de Gülşah Durbay ile Manisa'ya kazandırın. Bütün anketlerde Gülşah birkaç puan önde, AK Parti'yle yarışıyor. Eğer kazanma potansiyelleri olsa Ankara'da da teklif etmiştim ‘Birlikte olalım, bir ilçeyi verelim, bir ilçeyi alalım’. Ama o günlerde dinletemedim. Şimdi bu ilçede Gülşah Durbay önde gidiyor, AK Parti'yle yarışıyor. Maalesef İYİ Parti kazanmıyor ama Gülşah'a destek verirse kazandırıyor. Kendi adayında kalırsa kaybettiriyor. Ben İYİ Partililerden, iyi insanlardan hiçbir yerde yapmadığım bir şeyi burada kendime memleketimde sizin evladınız için istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarını mesir macunu üzerinden karşılaştırdı

Geçmiş yıllar ile bugünkü emekli maaşlarını mesir macunu ve güllaç üzerinden karşılaştıran Özel, “En düşük emekli maaşıyla eğer güllaç almaya kalksan geçen sene 150 liraymış kilosu, 50 kilo güllaç alıyordun. Bu sene kilosu 450 lira olmuş ve 22 kilo güllaç alıyorsun. 50 kilo güllaç alan emekli, bir senede 22 kiloya düştü. Manisalılar bir yere giderken akrabaları, asker arkadaşları, eski okul arkadaşları beklerler ki mesir getirsinler. Geçen sene 190 lira idi mesirin kilogramı. En düşük emekli maaşıyla 40 kilogram mesir macunu alınıyordu. Bu sene kilogramı 404 lira olmuş, 25 kilogram alıyorsun. 40 kilogram mesir alan emekli bu sene maaşıyla 25 kilogram mesir macunu alabiliyor. Biz emekliye, emekli kartını belediyelerden veririz ama senin en düşük emekli maaşını önce bir asgari ücret, sonra geldiğin gün gibi bir buçuk asgari ücret yapman lazım. Onun için diyorum ki her emekliye 7 bin lira seyyanen zam lazım.” dedi.