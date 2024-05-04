Özgür Özel'den Sinan Ateş iddianamesine tepki: Gerçeği gizlemeye çalışıyorlar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddianameyi eleştirerek "İddianame sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor" ifadesini kullandı.
Gazete Duvar'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürüldüğü suikastla ilgili iddianameye tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, "Sinan Ateş suikastına ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Davanın takipçisi olacaklarını belirten Özel, "Sinan Ateş suikastı tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız" dedi.