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Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'na Erdoğan görüşmesi hakkında bilgi verdim

CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hakkında kendisine bilgi verdim. Detayların önemli kısımlarını paylaştım." dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'na Erdoğan görüşmesi hakkında bilgi verdim
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme hakkında açıklamada bulundu.

Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hakkında kendisine bilgi verdim. Detayların önemli kısımlarını paylaştım." dedi.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelmişti.

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