Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'na Erdoğan görüşmesi hakkında bilgi verdim
CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hakkında kendisine bilgi verdim. Detayların önemli kısımlarını paylaştım." dedi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme hakkında açıklamada bulundu.
Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hakkında kendisine bilgi verdim. Detayların önemli kısımlarını paylaştım." dedi.
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelmişti.