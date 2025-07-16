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Şırnak'ta 5 bölge, 9 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği, yaptığı açıklamada milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması ile olası şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla bazı bölgelerin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Bu kapsamda; Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgelerinde 17-25 Temmuz tarihleri arasında özel güvenlik uygulaması yürürlüğe girecek.

Haber Merkezi
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Şırnak'ta 5 bölge, 9 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
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Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesine bağlı bazı bölgelerin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kararın milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile şiddet olaylarının önlenmesi ve olası olumsuzlukların engellenmesi amacıyla alındığı belirtildi.

9 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bu doğrultuda, Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgeleri 17-25 Temmuz tarihleri arasında 9 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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