CHP Milletvekili Gürer: Vatandaşın sofrasından bu yılın başından beri 295 ekmek eksildi

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyon üyesi Ömer Fethi Gürer, asgari ücretin enflasyon karşısında alım gücünün eridiğini ve ara zam yapılmasının şart olduğunu söyledi.

"Vatandaşın sofrasından bu yılın başından beri 295 ekmek eksildi"

Gürer, şöyle konuştu:

"Asgari ücretli vatandaş, yılın başında maaşıyla bin 768 adet ekmek alabiliyorken, Temmuz ayında bu sayı bin 473'e düştü. Vatandaşın sofrasından 295 ekmek eksildi. Ekmek üzerinden yapılan hesaplamada dahi asgari ücretin altı ayda alım gücü önemli ölçüde eridi. 2024 yılı Ocak ayında asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. Aynı dönemde bir ekmek 12 lira 5 kuruşa satılıyordu. Bu durumda asgari ücretli maaşıyla bin 768 adet ekmek alabiliyordu. Temmuz ayı itibarıyla ekmeğin fiyatı 15 liraya yükseldi. Asgari ücret aynı kaldığı için artık sadece bin 473 ekmek alınabiliyor. Kağıt üzerinde asgari ücret aynı ama vatandaşın alım gücü eriyor. 295 ekmek, bir ailenin bir ay boyunca tükettiği ekmek demek. Bu, sofradaki yokluğun, açlığın göstergesidir. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin alım gücünde kayba uygun asgari ücrette artış düzenlemesi sağlamalıdır, ‘asgari ücrette artışa gerek yok’ denemez çünkü hesap ortada ,emekçinin sofrasından eksilen ekmeği görmezden gelinemez."

"Ekmek gibi temel bir gıdayı bile almakta zorlanan milyonlar var"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaşanan ekonomik daralmanın en büyük yükünü asgari ücretlinin, emeklinin ve dar gelirlinin çektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Her gün zam, her gün hayat pahalılığı... Ama maaş aynı. Böyle bir denklemde yaşamaya çalışmak yoksulluğu derinleştiriyor. Ekmek gibi temel bir gıdayı bile almakta zorlanan milyonlar var. Belediye Halk ekmek önünde kuyruğa girip fırına göre bir kaç liraya daha düşük ekmek alabilir miyim diyen yurttaşlarımız ekmeğini dahi kısmak zorunda bırakıldı. Asgari ücretliye ara zam verilmemesi, iktidarın sosyal devlet anlayışından ne kadar uzaklaştığının göstergesidir. Ülkede beş milyona yakın insan sosyal yardım alırken, 15 milyon emekli geçim sıkıntısı çekerken, asgari ücret açlık sınırı altında bırakılarak sağlıklı beslenmesinin dahi önüne geçilmektedir. Aç karınla iş yap, üretim yap denilen milyonlar zor durumdadır. Vatandaşların bankalara olan kredi kartı ve bireysel kredi borçlarında 2024 yılı sonuna göre ise yüzde 22,6 oranında (888 milyar lira) artış yaşandı. Vatandaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 27 Haziran 4 - Temmuz günleri arasındaki haftada 38,7 milyar lira daha artarak 4 trilyon 826 milyar liraya yükseldi."

"Ekonomik veriler ne yapılırsa yapılsın gerçeklerin gizlenemeyeceğini gösteriyor"

Ekmek fiyatları üzerinden yapılan hesabın, halkın yaşadığı gerçek yoksulluğu gözler önüne serdiğini belirten Gürer, "Ekonomik veriler ne yapılırsa yapılsın gerçeklerin gizlenemeyeceğini gösteriyor. Vatandaşın cebine bakın, sofrasına bakın. Asgari ücretliye zam yapılmaması, adaletle değil" dedi.

CHP’li Gürer, iktidarı, asgari ücrette düzenlemeye gitmeye ve halkın gerçek ihtiyaçlarını görerek sosyal adaleti sağlamaya çağırdı.