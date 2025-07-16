  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'dan Epstein belgeleri için “şeffaflık” çağrısı
Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'dan Epstein belgeleri için “şeffaflık” çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Epstein dosyasına ilişkin belgelerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'dan Epstein belgeleri için “şeffaflık” çağrısı
Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, katıldığı podcast programında, Trump'ın gündemde tutulmasından rahatsız olduğu Epstein meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Pam Bondi'nin Epstein dosyasıyla ilgili çelişkili açıklamalarına işaret eden Johnson, Bondi'nin bu konudaki açıklamalarını izah etmesi gerektiğini söyledi.

"Bu çok hassas bir konu ama her şey kamuoyuna açıklanmalı"

Johnson, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ghislaine Maxwell'in Kongre'de ifade verip vermeyeceği ya da Adalet Bakanlığından belgelerin getirtilip getirtilmeyeceği sorusuna da "Ben şeffaflıktan yanayım. Bu çok hassas bir konu ama her şey kamuoyuna açıklanmalı ve insanlar kendileri karar vermeli." şeklinde yanıt verdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, bu ifadeleriyle, Trump'ın yaklaşımından ayrışan bir tutum göstermiş oldu.

Jeffrey Epstein olayı nedir?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce videonun incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesinin" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş adamlarının da suçuna dahil olduğu gerekçesiyle örtbas amaçlı öldürüldüğü düşünülen Epstein'ın aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da geçen hafta Florida'da bir konferansta yaptığı konuşmada Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

Pentagon, Los Angeles protestoları için gönderdiği Ulusal Muhafızlar'ın bir bölümünü geri çekiyorPentagon, Los Angeles protestoları için gönderdiği Ulusal Muhafızlar'ın bir bölümünü geri çekiyorDünya

 

Dünya
İngiltere, Türkiye üretimli çikolata markası için toplatma kararı aldı
İngiltere, Türkiye üretimli çikolata markası için toplatma kararı aldı
Ukrayna vatandaşlığı almayı kolaylaştıran yasa onaylandı
Ukrayna vatandaşlığı almayı kolaylaştıran yasa onaylandı
Bir üniversite öğrencisi, sahilde 145 milyon yıllık fosil buldu
Bir üniversite öğrencisi, sahilde 145 milyon yıllık fosil buldu
Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu: Severance 27 kategoride aday
Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu: Severance 27 kategoride aday
Trump duyurdu: Almanya'dan Ukrayna'ya Patriot sistemleri sevk edilmeye başlandı
Trump duyurdu: Almanya'dan Ukrayna'ya Patriot sistemleri sevk edilmeye başlandı
42 yıllık iktidar bitmiyor: 92 yaşındaki Paul Biya sekizinci dönem için yarışacak
42 yıllık iktidar bitmiyor: 92 yaşındaki Paul Biya sekizinci dönem için yarışacak