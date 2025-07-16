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Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak yeni sürece "katkılarından" dolayı teşekkür etti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak yeni sürece "katkılarından" dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak yeni sürece "katkılarından" dolayı teşekkür etti
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Önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak "Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine katkılarından dolayı" teşekkür etti.

CHP'li Barış Yarkadaş, X hesbından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'yi aradığını söyledi.

Yarkadaş paylaşımında, "CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi aradı ve süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Bahçeli’min şahsında emeği geçenlere teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

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