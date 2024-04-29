Sinan Ateş cinayeti iddianamesi tamamlandı
Öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş soruşturması tamamlandı. Başsavcılık , 22 kişi hakkında ''tasarlayarak öldürme'' suçundan iddianame düzenledi.
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Ankara Başsavcılığı, 30 Aralık 2022’de Ankara Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmasını tamamladı.
Başsavcılık, ''tasarlayarak öldürme'' suçundan 22 kişi hakkında iddianame düzenledi. Söz konusu iddianame, Ayhan Bora Kaplan Davası'na da bakan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.