Parayı veren Tweet'i atar: Elon Musk'tan bot hesaplar için radikal önlem

Tesla ve X'in CEO'su Elon Musk, dün X üzerinden paylaştığı bir tweet ile platformdaki yeni büyük değişikliğin haberini verdi. Buna göre artık platforma yeni üye olacak kişilerin uygulamayı kullanabilmeleri ve Tweet atabilmeleri için para ödemeleri gerekecek.

Elon expands on the need for the fee for new users. https://t.co/DcjCmQ2zwX pic.twitter.com/gxWVCmOSUt