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Parayı veren Tweet'i atar: Elon Musk'tan bot hesaplar için radikal önlem

Tesla, Space X ve X CEO'su Elon Musk, platformdaki bot hesapları önlemek için artık X'te yeni hesap oluşturan kişilerden para alınacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Parayı veren Tweet'i atar: Elon Musk'tan bot hesaplar için radikal önlem
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Tesla ve X'in CEO'su Elon Musk, dün X üzerinden paylaştığı bir tweet ile platformdaki yeni büyük değişikliğin haberini verdi. Buna göre artık platforma yeni üye olacak kişilerin uygulamayı kullanabilmeleri ve Tweet atabilmeleri için para ödemeleri gerekecek.

Musk, Atılan bu adımın temel nedeninin, bot sorununu ortadan kaldırmak olduğu belirtti.

X'e yeni kayıt olanlar para ödeyecek

Elon Musk'ın sürekli başına bela olan bot hesaplar, sitenin en büyük problemlerinden biri haline geliyor. Ünlü milyarder de bu soruna kendince yeni bir çözüm buldu. Bot sorununu çözmekle birlikte site gelirini artırmanın da öncelikler arasında olduğu söyleniyor.

Yeni hesaplardan X'te yer işareti koyma, mention atma ve tweet atma gibi temel özellikler için ücret talep edileceğine dair atılan bir tweeti cevaplayan Musk, bunun çözüm için tek yol olduğunu söyledi. 

Halihazırda Yeni Zelanda ve Filipinler'de mevcut olan bu uygulama nedeniyle kullanıcılar yıllık 1 ABD doları ödeme ile gerçekleşiyor.