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Prof. Dr. Celal Şengör'ün sözleri tepki topladı: 'Neşet Ertaş'ı tanımıyorum, adını hiç duymadım'

Prof. Dr. Celal Şengör'ün katıldığı bir programda Neşet Ertaş hakkında söylediği "Tanımıyorum, adını duymadım" sözleri, sosyal medyada tepki topladı.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Celal Şengör'ün sözleri tepki topladı: 'Neşet Ertaş'ı tanımıyorum, adını hiç duymadım'
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Katıldığı programda, Rumeli türkülerini dinlemeyi sevdiğini belirten Şengör, diğer türkü türlerine mesafeli olduğunu ifade etti.

Gazeteci Özlem Gürses'in  "Hiç Neşet Ertaş dinlemediniz mi?" sorusuna ise Şengör, "Tanımıyorum, adını duymadım. Dürüst olmak lazım" yanıtını verdi.

Açıklama sosyal medyada eleştiri ve yorum yağmuruna neden oldu. Birçok kullanıcı, Neşet Ertaş'ın Türk kültüründeki yerini hatırlatarak Şengör'ün açıklamalarını eleştirirken, bazı kullanıcılar ise kişinin müzik zevkleri üzerinden yargılanmaması gerektiğini savundu.

12 Eylül 2012’de vefat eden halk ozanı Neşet Ertaş, yurt içinde ve dışında tanınan ve saygı duyulan bir sanatçı olarak biliniyor.

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