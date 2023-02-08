Raporlu ilaç ve tıbbi malzeme bir defalık reçetesiz alınabilecek

ANKARA (EKONOMİ) – Afet bölgesinde ilaç ve tıbbi malzeme teminine yönelik bazı önlemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca duyuruldu.

Buna göre, sağlık raporuna dayalı ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzeme alanlar, bir defaya mahsus reçetesiz olarak kullandıkları ilaç ve malzemeyi alabilecek. Bunlar SGK ile anlaşmalı eczane ve merkezlerden temin edilirse katılım payı alınmayacak. Ayrıca, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına başvurularda katılım payı alınmayacak.

Afet bölgesinde 6 şubat günü öncesi oluşmuş ve tahsil edilmemiş muayene katılım payları ertelendi. Ayrıca, 05.02.2023 tarihine kadar afet bölgesinde ikameti bulunan vatandaşların Kurumla sözleşmeli eczane/merkezlerden temin edilmiş ilaçları veya tıbbi malzemelerinin bitiş tarihlerinin 06.02.2023 tarihi olacak şekilde düzenlenerek kişilerin ilaç ve tıbbi malzeme temin etmeleri sağlandı.

Sağlık hizmet sunucularına yönelik olarak ise afet bölgesinde SGK ile sözleşmeli eczane ve merkezlerin zorunlu IP uygulaması kaldırıldı. Afet bölgesindeki tüm sağlık hizmet sunucularının Ocak-Şubat 2023 dönemlerine ait fatura/reçete teslim süresi ile son günü 31/03/2023 tarihinden öncesi olan itirazlar ile itiraz değerlendirme komisyonuna ilişkin sürelerin 31 Mart 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatıldı.