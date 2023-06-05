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Resmi Gazete'de bugün (5 Haziran 2023)

5 Haziran 2023 Tarihli ve 32212 Sayılı Resmî Gazete.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün

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