2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

12’nci Kalkınma Planı ve 2024-2026 Orta Vadeli Programı ve 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan 2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kamu 2024’te 1 trilyon 6 milyar 903 milyon liralık yatırım yapacak.

Buna göre en fazla yatırım 318 milyar 905 milyon lira ile ulaştırma haberleşme sektörlerinde yapılacak. Bu sektörlü 150 milyar lira ile eğitim, 106 milyar lira ile madencilik ve 101 milyar lira ile de tarım sektörü takip etti. Diğer kamu hizmetleri kaleminde, 87.6 milyar lirası iktisadı, 36.5 milyar lirası sosyal kamu hizmetleri olmak üzere 126.2 milyar liralık yatırım öngörüldü.

2024 yılında, sağlık sektörüne 94.5 milyar lira, enerji sektörüne 75.6 milyar lira, imalat sektörüne 15.6 milyar lira, turizm sektörüne ise 2 milyar liralık kamu yatırım yapılacak.