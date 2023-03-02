Rezerv bölge için ilk alternatif Kanal İstanbul'un güzergahı

Leyla İLHAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, İstanbul’da 1,5 milyon riskli konutun her iki yakada belirlenen rezerv alanlara taşınacağı açıklamasının ardından bu alanların neresi olacağı sorusu gündeme geldi. Geçmişte rezerv alan olarak belirlenen beş mahalle bulunduğu hatırlatan sektör uzmanları, ayrıca Kanal İstanbul çevresinde ayrılan 36 hektarlık “Yenişehir” bölgesinin de rezerv alan olabileceği görüşünde. Anadolu Yakası’nda ise Gebze yakınlarında iki rezerv alan olabileceği ifade ediliyor.

Gayrimenkul hukuku alanında yaptığı çalışmalarla tanınan İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Ali Rıza İlgezdi geçmişte İstanbul’da 5 rezerv yapı alanı belirlendiğini belirterek, “Bu bölgeler Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi, Kartal Karlıktepe Mahallesi, Sultangazi Esentepe-Cebeci ve Yunus Emre Mahalleleri ile Avcılar’da Yeşilkent mahallesi” dedi. Sultangazi’deki rezerv alanların Kanal İstanbul proje alanında yer alma ihtimaline dikkat çeken İlgezdi, Arnavutköy, Sultangazi ve Kartal’ın büyük alanlar olduğunu ancak, Avcılar ve Bayrampaşa’da yoğun yerleşimler bulunduğunu belirtti. Ancak sektörde Bakan Kurum’un bahsettiği rezerv alanların Avrupa Yakası’nda Kanal İstanbul çevresindeki 36 hektarlık “Yenişehir” olabileceği de konuşuluyor. Anadolu Yakası’nda ise İstanbul’un kuzeyinde ve Gebze’de iki rezerv alan olabileceği ifade ediliyor.

“Rezerv alanlar özel mülk oldu”

Konuyu değerlendiren TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu, İstanbul’da bu ölçekte rezerv alanı olabilecek sadece Kanal İstanbul bölgesindeki 36 hektarlık alanın bulunduğunu söyledi. Ancak bu bölgenin de 2011 yılından bu yana sürekli el değiştirdiğini dile getiren Giritlioğlu, “O bölge neredeyse özel mülkiyetli bir alana dönüştü. Dolayısıyla bu kadar insanı yerleştirecek bir alan yok. Kamulaştırılması için de büyük bütçe gerekecek” dedi.

Kanal İstanbul’un imar planları raporlarında bölgenin rezerv alanı olmasına ilişkin tek bir cümle geçtiğini belirten Giritlioğlu, “İstanbul’un riskli bölgelerinden bir kısım nüfus bölgeye yerleştirilecektir. Ancak bunun ne kadar nüfusu ve hangi bölgeleri kapsadığına dair bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca finans modeli ne olacak? Boşalan yerler ne olacak? Soruları da yanıtsız” diye konuştu.

Anadolu Yakası’nda ise büyük bir alan olmadığını ifade eden Giritlioğlu, 2009 planlarında İstanbul’un kuzeyinde yapılaşma baskısının oluşmamasına dikkat çekildiğini hatırlatarak, “Kuzeyde İstanbul’un yaban hayatı, su kaynakları ve orman varlığı bulunuyor. Burada yapılaşmanın kabul edilmemesi lazım” uyarısında bulundu.