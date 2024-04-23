Sandık Kokusu'nun Hülya'sı Feri Baycu Güler kimdir? Rol aldığı film ve diziler neler?

Feri Baycu Güler kimdir?

Oyuncu, Yapımcı, Çevirmen. 1978, İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Güler Kayhan Güler ile evlidir. Tiyatrocu olan Feri Baycu Güler, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2012 yılından itibaren film ve dizi projelerinde yer almaya başladı. Aşkın Halleri, Çifte Saadet Hayati ve Diğerleri ve Altınsoylar gibi dizilerde yer aldı.

Feri Baycu Güler, son yıllardaki çalışmaları itibariyle; Erkenci Kuş, Aşk 101, Baraj, Bay Yanlış gibi dizilerde yer aldı. 2018’de rol aldığı Erkenci Kuş dizisinde hayat verdiği Kuaför Melahat karakteri ile tanınmıştır. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol aldığı film ve diziler