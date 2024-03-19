Seçmen kağıtları dağıtıldı mı? Nerede oy kullanacağım? Seçmen kaydı nasıl sorgulanır?

Seçmen kağıtları dağıtıldı mı?

YSK yerel seçim takvimine göre, 29 Şubat 2024 tarihinde seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlandı. Henüz seçim kağıdı almayanlara ise kısa süre içerisinde seçim kağıtları ulaşacak.

Seçmen kaydı nasıl sorgulanır?

Vatandaşlar, askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. Seçmenler YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.



YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.



YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı için tıklayınız