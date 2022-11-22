Şehir Hatları ve BUDO’da bazı seferler iptal edildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri ile İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.
Aynı gerekçeyle 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemedi.
İstanbul'da Şehir Hatları seferlerine lodos engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler etkili olan lodos nedeniyle yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin gerçekleştirilemediği belirtildi.