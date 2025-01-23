Tanju Özcan'dan Grand Kartal açıklaması: 'Yıkım kararı, delillerin karartılması ile sonuçlanabilir'

Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Bolu Belediyesi, otelin belediyenin sorumluluk alanında olmadığını ve oteli denetlemekle görevli kurumun Turizm ve Kültür Bakanlığı olduğunu açıklamıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın delileri karartmak için yanan otel binasını apar topar yıkmaya çalıştığını iddia etti.

Özcan ayrıca, sosyal medyada Turizm ve Kültür Bakanlığı’nı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a şikayet etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Kartalkaya’da 80 canımız gitti. Konu ile ilgili hem idari soruşturma hem de adli soruşturma yapılıyor. Ancak aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor. Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir. Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir. Bu sebeplerle gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle adli ve idari soruşturma ve sonraki süreç tamamlanmadan otel binasının yıkımı durdurulmalıdır. @yilmaztunc"