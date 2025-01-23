  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tanju Özcan'dan Grand Kartal açıklaması: 'Yıkım kararı, delillerin karartılması ile sonuçlanabilir'
Takip Et

Tanju Özcan'dan Grand Kartal açıklaması: 'Yıkım kararı, delillerin karartılması ile sonuçlanabilir'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da yanan otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hızla yıkılmak istendiğini iddia etti. Özcan, Adalet Bakanlığı'na seslendi ve "Süreç tamamlanmadan otel binasının yıkımı durdurulmalıdır" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tanju Özcan'dan Grand Kartal açıklaması: 'Yıkım kararı, delillerin karartılması ile sonuçlanabilir'
Takip Et

Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Bolu Belediyesi, otelin belediyenin sorumluluk alanında olmadığını ve oteli denetlemekle görevli kurumun Turizm ve Kültür Bakanlığı olduğunu açıklamıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın delileri karartmak için yanan otel binasını apar topar yıkmaya çalıştığını iddia etti.

Özcan ayrıca, sosyal medyada Turizm ve Kültür Bakanlığı’nı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a şikayet etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Kartalkaya’da 80 canımız gitti. Konu ile ilgili hem idari soruşturma hem de adli soruşturma yapılıyor. Ancak aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor. Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir. Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir. Bu sebeplerle gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle adli ve idari soruşturma ve sonraki süreç tamamlanmadan otel binasının yıkımı durdurulmalıdır. @yilmaztunc"

Kartalkaya'daki yangın faciası | 3 şirketin, oteli sigortalamayı reddettiği ortaya çıktıKartalkaya'daki yangın faciası | 3 şirketin, oteli sigortalamayı reddettiği ortaya çıktıGündem
Orhan Gencebay'ın yangın faciasıyla ilgili sözleri tepki çekti: 'İhmal olabilir ama kötü niyet yok'Orhan Gencebay'ın yangın faciasıyla ilgili sözleri tepki çekti: 'İhmal olabilir ama kötü niyet yok'Gündem
Bakanlık o markaları ifşa etti: Kıymada deri dokusu ve sakatat, sıvıyağda yasaklı boya tespit edildiBakanlık o markaları ifşa etti: Kıymada deri dokusu ve sakatat, sıvıyağda yasaklı boya tespit edildiEkonomi
Barajların çatladığına ilişkin paylaşım yapılmıştı: Oğuzhan Uğur hakim karşısına çıktıBarajların çatladığına ilişkin paylaşım yapılmıştı: Oğuzhan Uğur hakim karşısına çıktıGündem

 

Gündem
Grand Kartal otel yangını öncesi kritik diyalog ortaya çıktı! Felaket göz göre göre gelmiş
Grand Kartal otel yangını öncesi kritik diyalog ortaya çıktı! Felaket göz göre göre gelmiş
Yangın faciasında hayatını kaybeden Güngör ailesinin acı hikayesi... Ağlayarak anlattı
Yangın faciasında hayatını kaybeden Güngör ailesinin acı hikayesi... Ağlayarak anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse yargı mensuplarını tehdit edemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse yargı mensuplarını tehdit edemez
DEM Parti: Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısı için çalışmaları sürüyor
DEM Parti: Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısı için çalışmaları sürüyor
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni belediye başkanı belli oldu
Beşiktaş'ın yeni belediye başkanı belli oldu
Narin Güran cinayeti davasında 965 sayfalık gerekçeli karar açıklandı: 'Katil kim' sorusu yanıtsız
Gerekçeli karar açıklandı: 'Katil kim' sorusuna yanıt yok