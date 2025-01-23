Orhan Gencebay'ın yangın faciasıyla ilgili sözleri tepki çekti: 'İhmal olabilir ama kötü niyet yok'

Türkiye’yi yasa boğan Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. İhmalsizlik ve denetimsizlik iddiaları artarken acı olaya tepkiler de hızla büyüyor. Toplumun birçok kesimi gibi ünlü isimler de bu acı olaya kayıtsız kalmadı.

Faciyla ilgili soru sorulan isimlerden biri de Orhan Gencebay oldu. Muhabir Online'dan Samet Aday’ın sorusuna Gencebay'ın verdiği yanıt sosyal medya kullanıcılarının öfkesinin hedefi oldu.

Gencebay sözlerine “Yüreğimiz yanıyor son derece üzüldük. Son derece acı bir olay ülkemiz için… Canlarımız öldü, Allah gani gani rahmet eylesin.” diyerek başladı, ancak yangın faciasında kimsenin istifa etmemesiyle ilgili düşünceleri sorulan Gencebay’ın verdiği yanıtsa tepki topladı.

Gencebay'ın yanıtı şu şekilde:

"Bu konuda konuşmak bize düşmez, olayların iç yüzünü bilmiyoruz. Yönetenler daha iyi bilir. Hangi yönetim olursa olsun, hepsi iyi niyetlidir. Gerekeni yapmaya çalışır. İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir. İnşallah her şey daha iyi olacak şekilde gereken yapılır.”