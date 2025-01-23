  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Orhan Gencebay'ın yangın faciasıyla ilgili sözleri tepki çekti: 'İhmal olabilir ama kötü niyet yok'
Takip Et

Orhan Gencebay'ın yangın faciasıyla ilgili sözleri tepki çekti: 'İhmal olabilir ama kötü niyet yok'

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın Türkiye’yi yasa boğan ve 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan Bolu Kartalkaya’daki otel yangının ardından hiçbir yetkilinin istifa etmemesine ilişkin soruya verdiği yanıt tepki topladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Orhan Gencebay'ın yangın faciasıyla ilgili sözleri tepki çekti: 'İhmal olabilir ama kötü niyet yok'
Takip Et

Türkiye’yi yasa boğan Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. İhmalsizlik ve denetimsizlik iddiaları artarken acı olaya tepkiler de hızla büyüyor. Toplumun birçok kesimi gibi ünlü isimler de bu acı olaya kayıtsız kalmadı.

Faciyla ilgili soru sorulan isimlerden biri de Orhan Gencebay oldu. Muhabir Online'dan Samet Aday’ın sorusuna Gencebay'ın verdiği yanıt sosyal medya kullanıcılarının öfkesinin hedefi oldu.

Gencebay sözlerine “Yüreğimiz yanıyor son derece üzüldük. Son derece acı bir olay ülkemiz için… Canlarımız öldü, Allah gani gani rahmet eylesin.” diyerek başladı, ancak yangın faciasında kimsenin istifa etmemesiyle ilgili düşünceleri sorulan Gencebay’ın verdiği yanıtsa tepki topladı.

Gencebay'ın yanıtı şu şekilde:

"Bu konuda konuşmak bize düşmez, olayların iç yüzünü bilmiyoruz. Yönetenler daha iyi bilir. Hangi yönetim olursa olsun, hepsi iyi niyetlidir. Gerekeni yapmaya çalışır. İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir. İnşallah her şey daha iyi olacak şekilde gereken yapılır.”

Kartalkaya'daki yangın faciası | 3 şirketin, oteli sigortalamayı reddettiği ortaya çıktıKartalkaya'daki yangın faciası | 3 şirketin, oteli sigortalamayı reddettiği ortaya çıktıGündem
Bakanlık o markaları ifşa etti: Kıymada deri dokusu ve sakatat, sıvıyağda yasaklı boya tespit edildiBakanlık o markaları ifşa etti: Kıymada deri dokusu ve sakatat, sıvıyağda yasaklı boya tespit edildiEkonomi
Barajların çatladığına ilişkin paylaşım yapılmıştı: Oğuzhan Uğur hakim karşısına çıktıBarajların çatladığına ilişkin paylaşım yapılmıştı: Oğuzhan Uğur hakim karşısına çıktıGündem
Ticaret Bakanlığı uyardı, piyasadan toplatılıyor: Bu ürünleri satın almayın!Ticaret Bakanlığı uyardı, piyasadan toplatılıyor: Bu ürünleri satın almayın!Gündem

 

Gündem
Sağlık Bakanlığı'ndan Kartalkaya yaralılarının durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan Kartalkaya yaralılarının durumuna ilişkin açıklama
Cezaevinden kaçtı, karısını öldürdü! 48 suç kaydı vardı, dere yatağında yakalandı
Cezaevinden kaçtı, karısını öldürdü! 48 suç kaydı vardı, dere yatağında yakalandı
Kartalkaya'da hayatını kaybedenlere veda! Son yolculuğa uğurlanıyorlar
Kartalkaya'da hayatını kaybedenlere veda! Son yolculuğa uğurlanıyorlar
Bakanlık duyurdu: Sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakanlık duyurdu: Sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
DEM Parti İmralı heyeti 13.30'da yazılı açıklama yapacak
DEM Parti İmralı heyeti 13.30'da yazılı açıklama yapacak
İstanbul, trafikte en fazla zaman kaybı yaşayan şehir oldu!
İstanbul, trafikte en fazla zaman kaybı yaşayan şehir oldu!