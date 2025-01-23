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Ticaret Bakanlığı uyardı, piyasadan toplatılıyor: Bu ürünleri satın almayın!

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. 2 adet dekoratif eşyanın kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verdi.

Aleyna Harman
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Ticaret Bakanlığı uyardı, piyasadan toplatılıyor: Bu ürünleri satın almayın!
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, markası bulunmayan iki adet yiyecek taklidi dekoratif ürünün sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.

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