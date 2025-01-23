Banu Alkan hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyada beyin kanaması geçirdiği yönündeki söylentiler hızla yayıldı ve sevenlerini tedirgin etti.

Ancak ünlü sanatçının durumuyla ilgili net bilgiler, sanat dünyasının tanınmış isimlerinden Onur Akay tarafından paylaşıldı.

"Büyük bir tehlike atlattı"

Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Banu Alkan’ın hastaneye kaldırıldığı doğru. Beyin kanaması iddiaları sosyal medyada yer aldı ancak bu durum gerçeği yansıtmıyor. Banu abla ile telefonda konuştum ve şu an sağlık durumu çok şükür iyi" ifadelerini kullandı.

Banu Alkan’ın yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle fenalaştığını belirten Akay, "Doktorlar, tansiyonunu kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda yüksek şeker değerleri de tabloyu ağırlaştırdı. Ancak gerekli müdahalelerle büyük bir tehlikeyi atlattı. Şu an tedavisi devam ediyor ve doktorlar uçağa binmesini yasakladı" dedi.