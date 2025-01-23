  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Banu Alkan hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Banu Alkan hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam’ın efsanevi ismi Banu Alkan, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumu, hayranlarını endişelendirirken beyin kanaması iddiaları büyük bir korku yarattı. Peki, Banu Alkan’ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Banu Alkan hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyada beyin kanaması geçirdiği yönündeki söylentiler hızla yayıldı ve sevenlerini tedirgin etti.

Ancak ünlü sanatçının durumuyla ilgili net bilgiler, sanat dünyasının tanınmış isimlerinden Onur Akay tarafından paylaşıldı.

"Büyük bir tehlike atlattı"

Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Banu Alkan’ın hastaneye kaldırıldığı doğru. Beyin kanaması iddiaları sosyal medyada yer aldı ancak bu durum gerçeği yansıtmıyor. Banu abla ile telefonda konuştum ve şu an sağlık durumu çok şükür iyi" ifadelerini kullandı.

Banu Alkan’ın yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle fenalaştığını belirten Akay, "Doktorlar, tansiyonunu kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda yüksek şeker değerleri de tabloyu ağırlaştırdı. Ancak gerekli müdahalelerle büyük bir tehlikeyi atlattı. Şu an tedavisi devam ediyor ve doktorlar uçağa binmesini yasakladı" dedi.

Bakanlık o markaları ifşa etti: Kıymada deri dokusu ve sakatat, sıvıyağda yasaklı boya tespit edildiBakanlık o markaları ifşa etti: Kıymada deri dokusu ve sakatat, sıvıyağda yasaklı boya tespit edildiEkonomi
Hangi şehirlerde kar etkili olacak? Meteorolojiden 38 il için sağanak yağış uyarısıHangi şehirlerde kar etkili olacak? Meteorolojiden 38 il için sağanak yağış uyarısıGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 23 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 23 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (23 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (23 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Gündem
Ticaret Bakanlığı uyardı, piyasadan toplatılıyor: Bu ürünleri satın almayın!
Ticaret Bakanlığı uyardı, piyasadan toplatılıyor: Bu ürünleri satın almayın!
Araç sahipleri dikkat! GİB uyardı: MTV ödemesi için son gün yaklaşıyor
Araç sahipleri dikkat! GİB uyardı: MTV ödemesi için son gün yaklaşıyor
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde İzmir açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde İzmir açıklarında deprem
AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, EKONOMİ'ye konuştu: Amerikalı asgari ücretli de altın kaybetti
Amerikalı asgari ücretli de altın kaybetti
31 Ocak 2025
31 Ocak 2025
Kartalkaya'da otel yangını: Arap ülkelerinden hayatını kaybedenler için taziye mesajları geldi
Kartalkaya'da otel yangını: Arap ülkelerinden hayatını kaybedenler için taziye mesajları geldi