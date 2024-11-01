TBMM'de intihar girişimi! Ankara'da kritik dakikalar
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir kişi, milletvekili odalarının yer aldığı halkla ilişkiler binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İşsiz bir psikolog olduğu öğrenilen S.F. isimli şahsın, dün CHP’li Tanrıkulu ile görüştüğü, bugün ise AKP’li Ensarioğlu ile randevusu olduğu ortaya çıktı. S.F.’nin, Ensarioğlu ile görüşemediği için çatıya çıktığı belirtildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir şahıs milletvekili odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binasının tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. İkna edilen şahıs, bulunduğu yerden indirildi.
İşsiz olduğu ortaya çıktı
İntihar girişiminde bulunan S.F. isimli şahsın 34 yaşında, Diyarbakır doğumlu ve psikolog olduğu ortaya çıktı. S.F.'nin dün CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştüğü ve bu görüşmede işsiz olduğunu beyan ettiği öğrenildi. Bunun üzerine S.F. dün bir otele yerleştirildi ve yemek yedirildi.
İşte olay anından görüntüler...
Güvenlik ekipleri olay yerine ulaştı
Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yaşanan olay, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Olayın duyulmasının ardından, TBMM güvenlik ekipleri ve polis hızla olay yerine intikal etti.
Olay yerinde kalabalık toplandı
Şahsın binanın tepesinde bekleyerek intihar girişiminde bulunduğu bilgisinin alınmasının ardından olay yerinde kalabalık toplandı. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı.