Bakan Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: Rakamda uzlaştık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı programda öğretmen atamaları konusunda açıklamalarda bulundu.

TV100 canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Tekin, 2017'deki müfredat değişikliğinde "Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine ilişkin konuların azaltıldığı" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyerek, "Bu konu, 2017'de de olmadı. 2017'de oldu diyenler de yanlış yaklaşıyorlar, somut herhangi bir veri üzerinden hareket etmiyorlar. Bugün müfredat yayınlandığında da aynı eleştiriyi yapacak kişilerden lütfen rica ediyorum. Eleştiri yapmadan önce paylaşılan müfredatları bir değerlendirsinler." diye konuştu.

Öğretmen atamalarına ilişkin bir soru üzerine, AK Parti iktidarları döneminde 799 bin 517 öğretmen ataması yapıldığını dile getiren Tekin, "1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 75'in üzerindeki öğretmeni biz atamışız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerinin de mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istediğini dile getiren Tekin, "Atama da yapacağız zaten, burada problemimiz yok. 2023 KPSS puanı ile ilgili süreci yürütüyoruz. Yani 2023 puanları heba olmayacak." ifadelerini kullandı.

Daha önceki açıklamasında 68 bin öğretmen açığı olduğunu söylediğini, bu açıklamasının "68 bin atama olacak" anlamını taşımadığını, ikisinin birbirinden çok farklı şeyler olduğunu vurgulayan Tekin, bu yıl öğretmen ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

Tekin, "Hazine ve Maliye Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber rakamı belirleyeceğiz. Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.

LGS tarihinde değişiklik yok

Bakan Tekin, 31 Mart yerel seçimlerinde iptal edilen bazı belde seçimlerinin 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihinde bir değişikliğe yol açıp açmayacağına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Seçimlerin yapılacağı yerlerin görece nüfusun az olduğu yerler olduğuna işaret eden Tekin, "Biz zaten bu ilçelerimizde YSK ile ortak bir biçimde sınav takvimimize ve sınav güvenlik tedbirlerine uygun bir biçimde sınavı yapabiliriz hiçbir sıkıntımız yok." açıklamasını yaptı.

Okullarda ücretsiz yemek konusuna ilişkin soru üzerine Tekin, 2023 takvimi içerisinde deprem bölgesindeki okullarda ücretsiz yemek verildiğini, bu yıl da bu öğrencilere ilave olarak taşıma kapsamındaki ve pansiyonlardaki öğrencilerle toplam 4 milyona yakın öğrenciye yemek yardımı yaptıklarını ifade etti.

Bu konuda ekonomik koşulların da göz önünde bulundurmak gerektiğini vurgulayan Tekin, "Biz Hazine ve Maliye Bakanımızla, Cumhurbaşkanımızla bu konuda olumsuz bir noktada değiliz ama bir maliyet hesabı yaptığımızda belki önümüzdeki eğitim-öğretim yılında bunu gündemimize alabiliriz noktasında uzlaştık. Ama şu anki koşullarda biz zaten 4 milyona yakın öğrenciye zaten yemek yardımı, yemek hizmeti sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Siz STK olamazsınız deme hakkım ve inisiyatifim yok"

Bakan Tekin, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) protokollere ilişkin yaptığı açıklamalarının çok tartışıldığının belirtilmesi üzerine, STK olmayan hiçbir yapıyla protokol imzalamanın teknik olarak mümkün olmadığının altını çizdi.

"Israrlı bir biçimde cemaatlerle ve tarikatlarla protokol imzaladığımız söyleniyor." diyen Tekin, şöyle devam etti:

"Ben de diyorum ki cemaat ya da tarikatla ben hukuken protokol imzalayamam zaten. Ben STK diyorum, çünkü ben hukuk devletine inanan bir kişiyim. Hukuk devletinin kurallarına göre STK olarak tanımlanmış bir dernek, STK olarak tanımlanmış bir vakıf, ben Milli Eğitim Bakanı olarak 'siz STK olamazsınız' deme hakkım ve inisiyatifim yok."

Bakanlığın 3 bin 500 protokolünün bulunduğunu da vurgulayan Tekin, "Protokol yaparken de yalan söylüyorlar bunu söyleyen kişiler, diyorlar ki, 'şu kadar milyar TL STK'lara ayırdınız.' Bütçe konuşmasında da söyledim, 1 tek kuruş, bu protokollerin hiçbirisinde Milli Eğitim Bakanlığına ilave bir mali külfet getirecek hiçbir hüküm yoktur." dedi.

Bakan Tekin, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla ilgili Müsteşarlık döneminde hazırladıkları bir genelgeyi tekrar revize ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak 3 bakanlık ortak, onların okullaşmasıyla ilgili tedbirler alıyoruz." dedi.

"Öğretmen arkadaşlarımızın beklentilerini cevaplayacak bir kanun hazırlığı yaptık"

Bakan Yusuf Tekin, Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak değişiklikler konusundaki bir soruya karşılık, "Sanırım birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşmış oluruz onu da." dedi.

Bu konuda yaptıkları çalışmada bir taslak metin bulunduğunu ifade eden Tekin, "Taslağı diğer kamu kurumlarıyla ortak, yani Cumhurbaşkanı ve Yardımcımızın başkanlığında bir kurulda tartışacağız. Öğretmenlik mesleğinin tanımından, öğretmenlik mesleğinin itibarının yükseltilmesi, öğretmene yönelik şiddetten öğretmenlerimizin hak ve sorumluluklarına kadar her şeyin içinde yer aldığı, bütün kamuoyunda öğretmen arkadaşlarımızın beklentilerini cevaplayacak bir Meslek Kanunu hazırlığını yaptık. Benim tahminim mayıs ayı içerisinde yasalaşacağını öngörüyorum." açıklamasını yaptı.

Bakan Tekin, soru üzerine ücretli öğretmenlere kadroyla ilgili bir konunun gündemlerinde olmadığını, engelli öğretmen atamaları konusunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile henüz konuşmadıklarını, konuştuktan sonra açıklayabileceklerini sözlerine ekledi.