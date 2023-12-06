Teknoloji şirketleri ek ücret artışına devam etti

Mehmet KAYA/ANKARA

Türkiye’deki faaliyette bulunan teknoloji yoğun şirketlerin, enfl asyon nedeniyle çalışanlarına yönelik yıl içinde ek ücret artışı verme uygulamasının devam ettiği belirtildi. Melon ve Endeavor Türkiye Ortaklığında Yürütülen “Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Araştırma Raporu Kasım 2023” Yayınlandı. Teknoloji ağırlıklı 90 şirket üzerinde yapılan araştırmada bir önceki yıl yüzde 81 olan iki ve daha fazla ara ücret artışı yapan şirket oranının 2023 yüzde 94’e yükseldiği belirlendi. Şirketlerin yüzde 70’i 2023 sene başı ücret artışı hariç yüzde 30’un üzerinde ek ücret artışı yaptı.

Raporda, 2023 itibariyle şirketlerin enfl asyon ve salgın ile başlayan ücret politikası ile çalışma modellerindeki dönüşümü sürdürdüğü kaydedildi. Şirketlerin yılda en az iki kez ücretleri gözden geçirdiği, yüzde 93’ünün iki ve daha fazla kez maaş artışına yöneldiği sonucu elde edildi. Araştırmada, ücret artışlarının performansa endekslenme eğiliminin de arttığı belirtildi.

Raporda, 2023’teki ücret artışlarının bileşik oranının da önceki araştırmalarda belirlenen 2023 tahminlerini üzerine çıktığı sonucuna varıldı. Yazılımla ilgili pozisyonlarda yüzde 82 artış planlanırken, yapılan ücret artışı yüzde 91’i buldu. Uzman ve yönetici rollerinde de şirketlerin yüzde 70’i, planladıklarının yüzde 30’u daha fazla ücret artışı uyguladılar.

2024 için medyan artış oranı yüzde 40

Bu gelişmeler sonucu raporda 2024’e yönelik yılbaşında yapılması planlanan artışlarının medyan değerinin yüzde 40 olduğu, üst çeyrekte ise yüzde 50 olarak belirlendiği kaydedildi. Raporda, büroya geliş ya da evden çalışma, hibrit çalışma gibi başlattıkları çalışma modellerinde 2024’te değişiklik yapmayı düşünmediği sonucuna da varıldı. Buna karşılık tamamen uzaktan çalışma oranında bir miktar gerileme eğilimi belirlendi. 2022’de uzaktan çalışma oranı yüzde 24 seviyesindeyken, 2023’te bu oran yüzde 20’ye geriledi. Buna karşılık tamamen ofiste çalışma modeli önceki yıl ile hemen hemen aynı yüzde 6,2 oranında gerçekleşti. Araştırma, uzaktan çalışmadan vazgeçen firmaların hibrit çalışma modelini tercih ettiğini ortaya koydu.

Çalışan bağlılığı ve iletişim endişesi

Araştırmada, işverenlerin ağırlıklı olarak çalışan bağlılığı ve iletişimden endişe ettiği, yüzde 65 oranında hibrit ve uzaktan çalışmanın bağlılığı düşürdüğü yönünde görüş bildirdiği ölçüldü. İşverenlerin yüzde 57’si çalışan bağlılığından endişesini dile getirdi. Önceki yıllarda olduğu gibi, yurt dışından çalışanlara yönelik talebin sürdüğü ayrıca Türkiye’de ikamet edip yurtdışındaki şirketlere çalışmanın da devam ettiği, yerli firmaların yurt dışı ile çalışan konusunda rekabet etmek zorunda kaldığı da araştırma bulguları arasında yer aldı.

Araştırma, yan ödemeler konusunda sağlık sigortasının öneminin arttığı, yemek ödemelerinin vergiden muaf tutarın üzerinde kalmaya devam ettiği, bazı

şirketlerin çalışanlara hisse senedi sunmayı sürdürdüğü belirlendi.

Ekonomik dalgalanmanın etkileriyle başa çıkmak kolay olmadı

Araştırmayı değerlendiren Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, “Türkiye ve dünya genelindeki gelişmekte olan pazarlardaki girişimcilik ekosistemleri, hızla değişen küresel trendlerin karmaşıklığına ayak uydurmak zorunda kaldı. Fırsatları değerlendirme öne çıktı” dedi. Melon Kurucusu Sure Köse Ulutaş da şunu ekledi, “Bu sene yüksek enfl asyon, seçim belirsizliği ve doğal afetler derken, ekonomik dalgalanmaların etkileriyle başa çıkmak pek kolay olmadı. Bu raporda, işverenlerin bu zorluklar karşısındaki stratejilerini, ücret artış planlarını ve yan hak politikalarını inceledik. Ama asıl odak noktamız, şirketlerin en iyi çalışan deneyimini nasıl oluşturabilecekleri ve yetenekleri nasıl çekebilecekleri üzerine. Bu yıl, işverenler arasında yüksek enfl asyonla başa çıkma yöntemi olarak ara ücret artışları yapanların sayısının arttığı bir dönem oldu” yorumunu yaptı.