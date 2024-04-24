  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. THY'nin Lyon, Marsilya, Nice ve Paris seferleri iptal edildi
Takip Et

THY'nin Lyon, Marsilya, Nice ve Paris seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Fransa’nın Lyon,Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yarın yapılacak bazı seferlerini yer hizmetleri ve güvenlik personellerinin grevi nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY'nin Lyon, Marsilya, Nice ve Paris seferleri iptal edildi
Takip Et

Fransa’da havalimanlarında görevli yer hizmetleri ve güvenlik personellerinin grevi nedeniyle Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yarın yapılacak bazı seferler karşılıklı iptal edildi.

THY satış yetkilileri vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.