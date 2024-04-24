THY'nin Lyon, Marsilya, Nice ve Paris seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), Fransa’nın Lyon,Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yarın yapılacak bazı seferlerini yer hizmetleri ve güvenlik personellerinin grevi nedeniyle karşılıklı iptal edildi.
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Fransa’da havalimanlarında görevli yer hizmetleri ve güvenlik personellerinin grevi nedeniyle Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yarın yapılacak bazı seferler karşılıklı iptal edildi.
THY satış yetkilileri vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.