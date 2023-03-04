THY'nin 'Tek Yürek' isimli 400. uçağının özel yolcuları

Hüseyin ASLIYÜCE

THY filosuna bir süre önce katılan 400. uçak Airbus'tan teslim alınmıştı. 329 koltuk kapasiteli A350-900 tipi uçak, THY Teknik A.Ş' nin Atatürk Havalimanı'ndaki tesislerinde özel olarak boyanıp filoya katıldı. Asrın felaketinden sonra dayanışmanın sembolü olarak 'Tek Yürek' ismi verilen uçağa depremzede aileler çocukları ile birlikte özel bir organizasyonla ilk seferini yaptı.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 10.30'da kalkış yapan TC-LGH kuyruk tescilli uçak özel yolcuları ile İzmir üzerinde kısa bir süre uçtuktan sonra İstanbul'a geri döndü.

Çocuklara özel menü

İstanbul Sancaktepe' deki Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda misafir edilen 69 depremzede çocuk ve 106 anne- babanın yer aldığı uçuşta İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve şirketin diğer üst düzey yöneticileri katıldı. Uçak içinde çocuklara özel olarak hazırlanan menüler THY yöneticileri tarafından ikram edildi. Günün anısına da çeşitli hediyeler verildi. Bazı çocuklar ise kokpite geçerek uçağın pilotları ile fotoğraf çekildi.

'Tek Yürek' olarak birlikte olduk

Uçuşta yolculara anons yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat " 400. uçağımızın ilk seferinde 'Tek Yürek' olarak birlikte olduk. Ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak her koşulda milletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Hayalleri dünyalar kadar geniş olan sevgili çocuklarımız ! ilerleyen zamanlarda sizleri de THY ailesinin bir parçası olarak görmekten mutluluk duyacağız. Sevinçlerin paylaşıldığı daha mutlu uçuşlarda hepinize iyi günler diliyorum" dedi.

Biz milletimiz için çalışıyorduk

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bolat, asrın felaketinden sonra ülke olarak 'Tek Yürek' olabilme özelliğimiz gösterdiğimiz için yaraların bir nebzede olsun hafiflemesini sağladığının belirterek " Biz milletimiz için çalışıyorduk. Bu sene ihracatta yaptığımız rakamlarla gururlanıyorduk ama böyle bir afet oldu. Kısa zamanda yaralarımızı saracağız. THY olarak bin evi yapmayı taahhüt ettik. En kısa zamanda temelleri atacağız. 1000 tane ailenin birer ferdine iş imkanı sağlayarak ne kadar katkı da bulunabilirsek o kadar yapacağız. Bundan sonra yaralarımızı sarma zamanı. Çocuklarımıza çok iyi bakmamız lazım. O açından bu uçuş anlamlı buluyorum. Daha güzel günlere uçacağız inşallah elimizden ne geliyorsa yaraları sarmak için gayret ediyoruz.

Türk milleti yaralanmada birbirini bırakmaz

İlk seferde seyahat eden Malatya’dan oğlu Mehmet Salih Kösem ile birlikte gelen Hatice Kaya duygularını şöyle açıkladı. “Rabbim büyük bir felaket verdi. Hamdolsun kurtulduk. Oğlum ilk kez biniyor. Onun mutluluğu daha önemli. Devletimden milletimden Allah razı olsun. En azından o kötü günleri azda olsa unutturmaya çalışmaları çok iyi. Biz Türk milletiyiz. En kötü zamanda bir birimizi asla bırakmayan bir milletiz. Türk milleti yaralansa da asla birbirini bırakmaz

Uzay ve havacılıkla uğraşıyorum

Kardeşleri ile birlikte uçuşa katılan Edibe Çınar ise Güzel düşünülmüş. Biraz kafa dağıtmamıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Ben 12'nci sınıfa gidiyorum. Hukuk okumak istiyorum. 16 yaşındaki Fatma Çınar ise " Uzay ve havacılıkla uğraşıyorum. Hatay'dan gelirken uçağa binmiştim. Bu ikinci. Sıkılıyorduk Çok güzel bir organizasyon oldu. Beğendim. Hoşuma gitti."dedi.