Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında darp edildi

Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında darbedildi.

Osman Beşel, makamında bir süre tartıştığı 2 belediye personeli tarafından darbedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Beşel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı. İki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı aynı zamanda Tonya halkının iradesine saldırıdır. Saldırganların hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. Başkanımıza çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç: “2 şüpheli gözaltına alındı”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’e saldırı soruşturması kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, “Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’e odasında fiili saldırıda bulunulmasıyla ilgili Tonya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’e acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadelerine yer verdi.