Türk Hava Sahası kullanımı 'Arife günü' rekor kırdı

Edilinen bilgiye göre 15 Haziran’da 'Arife günü' Türk Hava Sahasını tam 5 bin 573 trafik kullanarak tüm zamanların trafik rekoru kırıldı.

Büyük hava sahalarını geride bıraktı

Ankara Hava Trafik Kontrol Merkezi ACC, Avrupa’nın en yoğun üçüncü hava sahası konumuna geldi. Hollanda Maastricht şehri birinci olurken İspanya’nın Madrid şehir ikinci oldu. Böylelikle Ankara Hava Trafik Kontrol Merkezi 5 bin 583 ile uçuşla büyük hava sahalarını geride bıraktı.