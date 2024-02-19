TÜİK açıkladı: En çok enerji ısınmak için tüketildi

TÜİK’in ilk kez açıkladığı Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; 2022 yılında hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 287 bin 738 terajul olarak gerçekleşti. Nihai enerji tüketiminde yüzde 48,3 ile doğal gaz, yüzde 17,1 ile elektrik ve yüzde 14,3 ile kömür en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim İstatistiklerini yayımladı.

TÜİK’in açıklamasında, insan hayatı ve üretim süreçlerinin temel unsurlarından biri olan enerjinin ekonomik büyüme ve sosyal gelişme ile ilişkisinin yanı sıra çevreye olan etkilerine yönelik ayrıntılı istatistiklerin derlenmesi amacıyla hanehalkı nihai enerji tüketimlerinin karşılaştırılabilir ve kapsamlı düzeyde elde edilmesi ihtiyacı doğduğunun altı çizildi.

Hanelerde tüketilen enerjinin; alan ısıtma, alan soğutma, su ısıtma, pişirme, aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinin kullanımı gibi başlıca nihai kullanım alanlarına ve enerji kaynaklarına göre belirlenmesi amacıyla TÜİK tarafından ilk kez yayımlanan bültende sonuçlarına yer verilen Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri araştırmasında; ülke sınırları içerisinde ikamet eden hanehalkının enerji tüketimleri kapsandı.

Hanelerde en çok doğal gaz tüketildi

Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; 2022 yılında hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 287 bin 738 terajul olarak gerçekleşti. Hanelerde tüketilen enerji kaynaklarının paylarına göre, nihai enerji tüketiminde %48,3 ile doğal gaz, %17,1 ile elektrik ve %14,3 ile kömür en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Hanelerde enerjinin %65,3'ü alan ısıtma amacıyla tüketildi

Hanehalkı toplam nihai enerji tüketimi, kullanım amacına göre incelendiğinde; 2022 yılında alan ısıtma amaçlı tüketim, toplam tüketimin %65,3'ünü oluşturdu. Alan ısıtmadan sonra, sırasıyla aydınlatma ve elektrikli ev aletleri kullanımı %14,1 ile ikinci sırayı, su ısıtma ise %11,9 ile üçüncü sırayı aldı. Pişirme amaçlı tüketim, toplam tüketimin %7,7'si olurken, alan soğutma ve diğer amaçlı tüketimlerin payı ise %0,9 olarak gerçekleşti.

Doğal gaz en çok ısıtmada, elektrik ise aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinde tüketildi

Hanelerde en çok tüketilen enerji türü olan doğal gazın %76,3'ü alan ısıtma, %14,5'i su ısıtma, %9,2'si ise pişirme amaçlı tüketildi. Elektrikte ise kullanım amacına göre aydınlatma ve elektrikli ev aletleri %82,4 ile ilk sırayı alırken, alan soğutma ve su ısıtmanın payları %5,4 olarak gerçekleşti.

Hanelerde alan ısıtma, su ısıtma ve yemek pişirme amacıyla en çok doğal gaz tüketildi. Doğal gazın alan ısıtmadaki payı %56,4 olurken, su ısıtma ve pişirmedeki payları sırasıyla %58,8 ve %57,5 olarak hesaplandı. Alan ısıtmada doğal gazı %21,6 ile kömür ve %16,9 ile katı biyokütle izlerken; su ısıtmada doğal gazdan sonra en çok %28,2 ile güneş enerjisi ve %7,8 ile elektrik kullanıldı. Pişirmede ise doğal gazın ardından LPG'nin payı %31,7 ve elektrik enerjisinin payı %8,2 oldu.

(1) "Diğer alan nihai kullanım" kategorisi, yukarıda belirtilen beş temel nihai enerji kullanım kategorisine dahil olmayan, diğer tüm nihai kullanımları ifade eder. Bu kategori, dış mekan için enerji kullanımı ve hanehalkına ait diğer enerji tüketim faaliyetlerini kapsamaktadır.

(2) Aydınlatma ve elektrikli ev aletleri kategorisine; alan ısıtma, alan soğutma ve pişirme sistemlerine güç sağlamak için kullanılan elektrik dahil değildir.

(3) Hanelerde gelir elde etmek amacıyla yürütülen ve enerji tüketimine sebep teşkil eden ekonomik faaliyetler ile ulaştırma amacıyla tüketilen enerji kaynakları hanehalkı sektörünün kapsamında değildir.

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