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Türbülans Çiğdem İlgün hakkında zorla yakalama kararı

Uçaklardaki türbülansı önleyecek bir çip projesiyle önce akrabalarını, ardından çevresindekileri yatırım vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Çiğdem İlgün hakkında mahkeme ilk kararını açıkladı.

Haber Merkezi
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Türbülans Çiğdem İlgün hakkında zorla yakalama kararı
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Çiğdem İlgün kendisi ile aynı okulda öğretmenlik yapan Sema T.'ye bir çip ürettiğini ve yatırımcı aradığını söyledi. Arkadaşına güvenen ve inanan Sema T. 110 bin lira parayı arkadaşının banka hesabına havale etti. Ancak vaat edilen yatırım geliri gelmeyince, "Öğretmen arkadaşım yeni bir çip üreteceğini söyleyerek beni kandırdı" diyerek şikayetçi oldu.

"27 milyon dolarım Amerika'da takıldı"

Öğretim görevlisi olarak Sema T. ile aynı okulda fizik dersi verdiğini söyleyen Çiğdem İlgün, uçaklarda türbülansa girmeden önce türbülansı algılayan bir çip șeklinde cihaz ürettiğini ve Kanada'da bulunan Waterloo Üniversitesi'ne bağlı bir havayolu şirketiyle ortak olarak projeyi yaptığını öne sürdü. 2022 yılının aralık ayında Kanada'da seri üretime başlandığını öne süren İlgün, haklarını Kanada'ya devrettiğini ve karşılığında alacağı 27 milyon dolarlık ödemenin miktarın yüksek olması nedeniyle Amerika'da takıldığını iddia etti. Parası gelmediği için birçok kişiden projeye yatırım amaçlı aldığı tutarları ödeyemediğini, kimseyi dolandırmak gibi bir amacı olmadığını belirtti.

Mahkemeye de gelmedi

Projeye ilişkin tüm bilgi ve belgeleri dosyaya sunacağını söyleyen Çiğdem İlgün dosyaya hiçbir belge ve bilgi sunmadı. Savcılık, İlgün'ün uçaklarda türbülansı önleyici çip üreteceğini söyleyerek hileli yollarla arkadaşını kandırdığını belirtti.

"Dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi. Davanın ilk celsesi görüldü. Çiğdem İlgün duruşmaya çağrılmasına rağmen gelmedi. Mahkeme İlgün hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Uçakları türbülansa girmeden önce uyaran bir algoritma geliştirdiğini ve CAFA Chip adını verdiği bir çiple bunu engellediğini öne süren Çiğdem İlgün'ün kendisini akademisyen olarak tanıtıp önce akrabalarını ardından da çevresindeki birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilmişti.

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