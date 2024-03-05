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Türkiye'den Gazze'ye sağlık malzemesi desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan sağlık malzemelerinin A400M tipi uçak ile dün Ürdün'e ulaştırıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Türkiye'den Gazze'ye sağlık malzemesi desteği
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Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için Ürdün'e sağlık malzemesi ulaştırıldığını bildirdi.

Uçağa yerleştirilen sağlık malzemelerinin görüntülerinin paylaşıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan sağlık malzemeleri, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan havalanan A400M tipi uçak ile Ürdün’e ulaştırıldı." 

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