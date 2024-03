'Türkiye’nin Güvenilen Markaları' belli oldu

‘BrandTrust Insight’da Türkiye İtibar Akademisi tarafından her yıl açıklanan Türkiye İtibar Endeksi (TİE) raporunda en az 3 yıl üst üste radara giren marka ve kurumlar ‘Türkiye’nin Güvenilen Markası’ unvanını kazanıyor.

‘Türkiye’nin Güvenilen Markası’ unvanın önemini, Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, “Tüketici, her gün, farklı kanallardan, sayısız mesajlarla kuşatılmış durumdadır. Tüketici ve müşterilerin farklı alternatiflere, çeşitli ve çok sayıda kanaldan, istediği zaman, uygun fiyatla ulaşabilmesi müşterilerin ikna edilebilmesini daha da zorlaştırmıştır. Bu nedenle hedef kitle ve paydaşlarla bağ kurmanın en etkili yolu markalaşmaktır. Bu nedenle, Türkiye İtibar Akademisi tarafından ‘Türkiye’nin Güvenilen Markaları’nın tescil edilmesi süreci kalite, fiyat gibi somut faydalar yanında, soyut ve duygusal doyumlar, vaatlerin algılanması, sektörü ya da kategorisi dillendirildiğinde öncü ya da lider markalardan biri olarak hatırlanıyor olma gibi pek çok parametre sonucunda elde edilen başarının belgelendirilmesidir” diye açıkladı.

“Türkiye’nin Güvenilen Markası” olmanın kriterleri

Acar, Türkiye İtibar Akademisi’nin ‘BrandTrust Insight 2024 Güvenilen Marka’ tescil kriterlerini ise şu şekilde aktardı:

“Türkiye’nin Güvenilen Markası tescili için başvurulan markanın, sektöründe ya da kategorisinde en az 5 yıldır faaliyette olması, ‘Güvenilen Marka’ tescili için başvurulan markanın, Türkiye İtibar Akademisi tarafından her yıl açıklanan Türkiye İtibar Endeksi (TİE), yıllık raporlarında en az 3 yıl üst üste radara girmiş olması gerekir. Yani Türkiye örneklemi kabul edilen NUTS 2’de, 72 ilde deneklere yardımsız sorular yöneltilerek gerçekleştirilen TİE araştırmasında söz konusu kurum, kuruluş, ürün ya da hizmet markasının sektörü ya da kategorisine ilişkin deneklerce verilen yanıtlarda adının zikredilmesi gerekmektedir.”

Listede yer alan markaların Türkiye İtibar Akademisi’ne başvurarak ‘BrandTrust Insight 2024’ göre ‘Türkiye’nin Güvenilen Markası’ tescil belgelerine ulaşabileceğini ifade eden Acar, “Tüm araştırmalarımızda olduğu gibi Türkiye’nin Güvenilen Markası tescil belgesinde de başarı sertifikalarını satın alan markalar tüm iletişim çalışmalarında markalarını Türkiye’nin Güvenilen Markası olarak kullanmaya hak kazanacaklar” diye konuştu.

İşte alfabetik sıralamayla ‘BrandTrust Insight 2024’e göre Güvenilen Markalar;

A101, ABC, Acar Home, Acıbadem Üniversitesi, Adel, Adidas, Adil Işık, AGT, Ağaoğlu, Ahşapsan, Akbank, Aksa Enerji, Aksigorta, Allianz, Alo, Altınbaş, Altınyıldız, Altus, Amazon, Anadolu Sigorta, Apple, Aras Kargo, Arbella, Arby’s, Arçelik, Arel Üniversitesi, Ariel, Arko, Aroma, Arzum, Atasay, Audi, Avis, Avon, Axa, Aydem, Aygaz, Aynes, Aytaç, Aytemiz, Bambi, Banvit, Barilla, Bauhaus, Beko, Bellona, Bershka, Bey Piliç, Bella Maison, Beymen, Bezmialem Üniversitesi, Big Chef, Bilkent Üniversitesi, BİM, Bingo, Birşah, Biruni Üniversitesi, Bizim, Bizim Market, Blendax, Blue Diamond, BMW, Boğaziçi, Bosch, BP, Budget, Burcu, Burger King, Bücürük, Bülent Börek, Calve, Cappy, CarrefourSA, Casper, Cengiz Enerji, Cengiz Holding, Cengiz İnşaat, Chicco, C Bebe, Cif, Civil, Clear, Clio, Coca Cola, Colin’s, Coşkun, CP, Çamsan, Çanakkale Seramik, ÇBS, Çetmen, Çiçek Sepeti, D&R, Dagi, Damat, Dardanel, Defacto, Denizbank, Derimod, DHL, Dimes, Doğa Sigorta, Doğuş Holding, Domestos, Domino’s, Dost, Dove, DYO, E Bebek, Eataly, Ece, Ege Seramik, Ekici, Ekrem Coşkun, Elidor, Elseve, Enerjisa, English Home, ENKA, Enza, Ercan Burger, Erpiliç, Espresso Lab, Eti, Evkur, Faber Castell, Fairy, Fakir, Familya, Farmasi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Fiat, Filiz, Filli Boya, Flo, Flormar, Ford, Fuse Tea, Garanti Bankası, Gedik, Getir, Gliss, Gratis, Güral Porselen, Halk Bankası, Head and Sholders, Heinz, Hepsiburada, Hepsijet, Heros Pizza, Hobby, Hotiç, Huawei, Hyundai, Ikea, Isuzu, İçim, İdaş, İnci, İpek, İpekyol, İstikbal, İş Bankası, İşbir Yatak, Jacobs, Jotun, Juss, Kahve Dünyası, Kale Seramik, Karaca Home, Kelebek, Kemal Tanca, Keskinoğlu, Kent Üniversitesi, KFC, Kığılı, Kilim, Kim, Kinetix, Kipa, Koç Holding, Koç Üniversitesi, Koçak Gold, Koçtaş, Komagene, Konfor, Korkmaz, Koton, Köfteci Yusuf, Kumtel, Kütahya Porselen, Kütahya Seramik, Lav, LC Wakiki, LCW Home, Lee Cooper, Levi’s, Lezita, Limak, Little Caesars, Loreal, LTB, Lukoil, Lumberjack, Madam Coco, Mango, Marshall, Mavi, Maylo, Mc Donalds, Mediamarkt, Mehmet Efendi, Mercedes, Merinos, Meysu, Midyeci Ahmet, Migros, Milka, Mis, Mistral, MNG Kargo, Moov, Mutlu, Namlı, Nbb, Nef, Nescafe, Nestle, Nike, Nişantaşı Üniversitesi, Nivea, Nuh'un Ankara, Nusret, Oba, Obje, Omo, Orkid, Opet, Öncü, Özdilek, Özyurtlar, Panço, Pandora, Pantene, Papa John’s, Papia, Pasaport Pizza, Pastavilla, Paşabahçe, Penguen, Penti, Permolit, Pervol, Petrol Ofisi, Peugeot, Philips, Pınar, Piyale, Pizza Hut, Pizza King, Pizza Locale, Pizza Maya, Polisan, Popeyes, Porland, Prill, Profilo, PTT, QNB Finansbank, Renault, Rossman, Rönesans İnşaat, Sabancı Holding, Sabancı Üniversitesi, Samsung, Sbarro, Sek, Selpak, Senso, Shell, Siemens, Silk And Cashmere, Sinpaş İnşaat, Sigortam.net, Sina Pırlanta, Sinbo, Sinoz, Sixt, Sofia, Solo, Starbucks, Subway, Suwen, Sürat Kargo, Sütaş, Şahin Sucukları, Şen Piliç, Şok, Tat, Tamek, Tavuk Dünyası, TEB, TEDAŞ, Teka, Teknosa, Tekzen, Terra Pizza, Torku, Toroslar, Trendyol, Trendyol Express, Tuğba, Tukaş, TÜPRAŞ, Türkiye Petrolleri, Türkiye Sigorta, UPS, Urban, Ülker, Vakıfbank, Vakko, Vatan, Vavacars, Vestel, Vitra, Vivense, Volkswagen, Volvo, Watsons, Xiaomi, Yapı Kredi Bankası, Yataş, Yemeksepeti, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Yiğit Akü, Yıldız Entegre, Yolcu360, Yurt, Yurtiçi Kargo, Zara, Zen Pırlanta, Ziraat Bankası, Zorlu Enerji, Zorlu Holding.